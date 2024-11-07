Narin Güran davasında dikkat çeken anlar! Hakim, abi Enes Güran'dan özür diledi

07 Kasım 2024 14:33 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:14

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin bugün ilk kez görülen davada dikkat çeken anlar yaşandı. Mahkemede hakim, Narin'in abisi Enes Güran'a annesi ve amcası arasında bir ilişki olup olmadığına dair bir soru yöneltti. Enes Güran'ın bu soruya verdiği cevabın ardından hakim, özür diledi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi olayında yargılama süreci başladı. Cinayeti birlikte işledikleri öne sürülen sanıklar; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Duruşmadan ilk detaylar gelmeye başladı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ın kendisinden Narin'in cesedini parçalamayı istediğini ancak yapamadığını söyledi. Mahkeme Başkanı ise Nevzat Bahtiyar'ın bu açıklamasının üzerine "İlk defa ceset gördüğünü söylüyorsun ama cesedi dereye gömdükten sonra soğukkanlılıkla baldızının evine peynir almaya gitmişsin" diyerek çelişkiye dikkat çekti.

MAHKEME SALONU GERİLDİ

Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar’la sanık Enes Güran Avukatı arasında tansiyon yükseldi. Avukat, “Sanıklara eşit davranmadığınızı düşünüyorum” dedi. Mahkeme Başkanı mahkemenin başından beri ilk kez bu kadar sesini yükseltti, “Benim eşit davranmadığıma dair bir örnek gösterin cübbemi burada bırakıp mahkemeden çekileceğim” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Avukat “Kusura bakmayın” diye konuştu.

NARİN'İN ABİSİ ENES GÜRAN İFADE VERİYOR

Nevzat Bahtiyar'ın ardından abi Enes Güran ifade vermeye başladı. Enes Güran, hakimin peş peşe sorularına cevap veren mahkeme salonunda dikkat çeken bir an yaşandı.

"BU ŞEKİLDE SORMANIZ ÇOK KÖTÜ"

Mahkemede hakim, Narin'in abisi Enes Güran'a annesi ve amcası arasında bir ilişki olup olmadığına dair bir soru yöneltti. Enes Güran'ın bu soruya "Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü" ifadeleriyle cevap vermesi üzerine ardından hakim, abi Güran'dan özür diledi.