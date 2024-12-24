Narin cinayetinde 'ağabey' şüphesi! 'Enes ya bir erkekle görüldü ya da..."

24 Aralık 2024 11:13 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:14

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan Narin Güran'ın cinayet şüphelilerinin yargılanacağı davaya sayılı günler kaldı. Sanık avukatlarından peş peşe açıklamalar gelirken hukukçu Dr. Rezan Epözdemir yaptığı açıklamalarla Enes Güran'a dikkat çekti.

Narin cinayetinde yeni yasak aşk iddiası! 'Daha önce hiç konuşulmadı' dedi, canlı yayında her şeyi açıkladı: 'Amca Salim ile...'

Narin cinayetinde yeni yasak aşk iddiası! 'Daha önce hiç konuşulmadı' dedi, canlı yayında her şeyi açıkladı: 'Amca Salim ile...'

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran​'ın cansız bedeni Eğertutmaz dersinde bir çuvalın içinde bulundu. Cinayete ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran​, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm Türkiye 26 Aralık'ta görülecek olan davanın sonucunu merak ederken hukukçulardan da peş peşe açıklamalar ve değerlendirmeler geldi.

"ENES YA HEMCİNSİYLE GÖRÜLDÜ YA DA..."

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir katıldığı bir haber programında Enes Güran'a dikkat çekti. Epözdemir, "Cesedin ortadan kaybolma süreci amatörce, Narin ya Enes'in bir hayvanla fiziki münasebetini gördü ya da Enes'in bir erkekle fiziki münasebetini gördü. Daha sonra anne ve amca devreye girdi. Nevzat Bahtiyar'a ihale edildi bu iş. Cesedin ortadan kaybolma süreci amatör, ceset nehre atıldı. Sonraki 19 günde korku var, panik var.

Buradan sesleniyorum. Bir tane onurlu, haysiyetli bir köylü yok mu? Bir kız katlediliyor, ömür boyu bu köy bu utançla mı yaşayacak? Bir tane insan gidip savcıya gerçekleri anlatmıyor. Toplumda infial yaratan açıklamalar oldu, siyasetçiler bu konu hakkında konuştu.

Başsavcılık dört kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında müşterek fail diyerek ağırlaştırılmış müebbet istendi. Tamam da bu cinayet neden işlendi? Bunun açıklaması yapılamıyor.

Perşembe bu dosya karara çıkabilir, aksi halde bir sonraki duruşmaya kalır."