Narin davasında 'adım' delili! Amca Salim Güran cinayet anında neredeydi? 'Masumiyet' notuyla paylaştı

19 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:02

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin görülecek davaya sayılı günler kala tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı 'müjde' diyerek Güran'ın telefonundaki adımsayar uygulamasının verilerini paylaştı. Cinayet saatinde Güran'ın 45 adım atmasına dikkat çeken avukat Onur Akdağ "45 adımda masumiyet" notuyla tutanağı paylaştı.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran​ cinayetine ilişkin görülecek davaya sayılı günler kaldı. 26 Aralık'ta tutuklu sanık anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkacak. Tüm Türkiye'nin beklediği dava öncesi amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ Güran'ın telefonunda bulunan adımsayar uygulamasındaki verileri paylaştı. Cinayet​ sırasında amca Güran'ın 45 adım attığını söyleyen Akdağ, "Müştemilat ahır ahırın çevirisi derken baz raporundaki senaryoya göre en az 350-400 adım gerekiyor. Adımsayar'ın yanılma payı %5" ifadelerini kullandı. Fakat Salim Güran'ın cinayet saati haricinde attığı adımlar dikkat çekti.

"İNAT ETMEYE GEREK YOK"

Avukat Onur Akdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Salim ile Arif'in evinin arası 55- 60 adım arası.... Git gel yapınca en iyi ihtimal 110 adım. Nevzat'ı tepeden çağır. 50 adım da öyle 50 adım da gel. Toplam 220 adım. Müştemilat ahır ahırın çevirisi derken baz raporundaki senaryoya göre en az 350-400 adım gerekiyor. Adımsayar'ın yanılma payı %5...

Saat 15.00 ile 16.00 arasında müvekkilimin attığı adım sayısı sadece 45 adım. Şimdi bazıları diyor ki telefonunu evde bırakmış olabilir. O zaman davanın esasına dayanak teşkil eden baz raporunu başından beri reddetmiş olmuyor musunuz?

Arkadaşlar bakın bu din değil, ideoloji değil, takım değil ki taraftar olalım. İnat etmeye gerek yok somut delillerle konuşuyoruz. Herkesi iyi niyetli sayarsak açık maddi delillerle bu cinayeti kim işlemiş bilmek istemez miyiz? Amacımız toplumu germek hiç değil. Bir kusurumuz varsa affola. Algı değil, safsata değil, gerçek delille konuşmaya gayret ediyoruz"

"45 ADIMDA MASUMİYET"

Akdağ başka bir paylaşımında da tutanağı paylaşarak "Salim GÜRAN cinayet saatinde 45 adım atıyor. 45 adımda masumiyet" notunu düştü.