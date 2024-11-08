Narin cinayetinde çocuklar ifadeye alındı! Mahkeme salonunda gerilim arttı: Eren ağlamaya başlayınca...

08 Kasım 2024 13:04 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 13:20

Narin Güran cinayeti davasında dün başlayan duruşma 2. gününde devam ediyor. Çocuk M.E.G.'nin ifadesi alınırken mahkeme salonunda gerginlik tırmandı. Narin'in 6 yaşındaki kardeşi Eren'in ifade alınması Mahkeme Başkanı tarafından iptal edildi.

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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulunan Narin Güran cinayetinde dün başlayan duruşma bugün de devam etti. 12 saatlik süreçte anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. İfadeleri tamamlanan tutukluların ardından sıra 26 tanığa geldi. Çocukların ifadesi alınırken mahkeme salonunda karışıklık çıktı.

NARİN'İN KARDEŞİ AĞLAYIP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Narin’in 6 yaşındaki kardeşi Eren'in mahkemede ağlaması üzerine ifadesinin alınması Mahkeme Başkanı tarafından iptal edildi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı "Çocuğun dinlenmesi gerekiyor." dedi. Mahkeme Başkanı sinirlendi ve ses tonunu yükselterek "Size bunu izah etmekten utanıyorum." dedi.