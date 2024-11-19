Narin cinayetinde iki ağabey arasında kan donduran 'halı' konuşması! Enes Güran telaşla o soruyu sordu

19 Kasım 2024 12:28 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:41

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin yeni konuşmaları ortaya çıktı. Narin'in ağabeyleri Enes Güran ve Baran Güran arasında geçen 'halı' diyaloğu dikkat çekti.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeninin dere yatağında bir çuvalda bulunmasının ardından itirafçı olarak bilinen komşu Nevzat Bahtiyar​ ve aile fertleri tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde yargılanan tutuklular tüm suçlamaları reddetmişti. Türkiye, Narin'in neden ve kimler tarafından öldürüldüğünü merak ederken cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DNA'YI YOK ETMEK İÇİN HALI YIKADILAR MI?

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Enes Güran​'ın abisi Baran Güran ile konuştuğu anların kayıtları ortaya çıktı. Cinayet günü kadınların halı yıkadığı iddiasını doğrular nitelikteki 'halı' diyaloğu dikkat çekti.

"BİZ ONLARI HALLETTİK SEN RAHAT OL"

A Haber’de yer alan bilgiye göre, minik Narin’in tutuklu ağabeyi Enes Güran’ın, ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüntülü cezaevi görüşmesinde halıları sorduğu ifade edildi. Enes’in “Ağabey Van'a giden halılar ne oldu?” diye sorduğu, Baran Güran'ın ise “Biz onları hallettik sen rahat ol” dediği öne sürüldü. Güran kardeşler arasındaki ‘halı’ diyaloğu dikkat çekti.

"NARİN'İN CESEDİ HALININ ÜZERİNDEYDİ"

Cinayetin itirafçı olarak bilinen komşu Nevzat Bahtiyar, ikinci ifadesinde “Salim beni Narin’in evine çağırdı. Gittiğimde tüm odaların kapıları kapalıydı. Sadece bir odanın kapısı açıktı. İçeri girdiğimde Narin’in cesedi yerde halının üzerindeydi. Ağzından köpük şeklinde bir sıvı gelmişti. Salim Narin’i kendisinin öldürdüğünü söyledi ve getirdiği battaniyeye sardıktan sonra dereye atmam için bana verdi. Bende cesedi evden alıp çıktım. Sonra çuvala bırakıp dereye gizledim” demişti.