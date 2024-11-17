Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı

17 Kasım 2024 17:24 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:43

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran’ın vahşice katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Güran ailesinin evinde biyolojik bulgu çalışmalarının yapıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Jandarmanın delil çalışması yaptığına dair fotoğrafların soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi. İşte Narin Güran cinayeti davasına ilişkin yaşanan son gelişmeler...

Narin Güran davasında en çelişkili ifade veren isim belli oldu! Avukat Nahit Eren'den TGRT Haber'e özel açıklama: 26 Aralık'ta bunu bekliyorum

Narin Güran davasında en çelişkili ifade veren isim belli oldu! Avukat Nahit Eren'den TGRT Haber'e özel açıklama: 26 Aralık'ta bunu bekliyorum

Narin Güran kim tarafından öldürüldü? Tüm gözler ikinci duruşmada! Cevap bekleyen 4 soru

Narin Güran kim tarafından öldürüldü? Tüm gözler ikinci duruşmada! Cevap bekleyen 4 soru

Aylardır Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyan 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması 40 saat sürdü. Duruşmada sanıklardan amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran​ ve İtirafçı Nevzat Bahtiyar​ ifade verdi. Tanıkları da dinleyen mahkeme, 3 gün sonra ara kararı açıkladı. 4 sanığın tutukluluğunun devamına hükmedilirken, duruşma 26 Aralık'a ertelendi. Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran’ın vahşice katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarmanın Güran ailesinin evinde biyolojik bulgu çalışması yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN İTİRAFI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sözcü’nün haberine göre; Nevzat Bahtiyar’ın “Salim beni Narin’in evine çağırdı. Gittiğimde tüm odaların kapıları kapalıydı. Sadece bir odanın kapısı açıktı. İçeri girdiğimde Narin’in cesedi yerde halının üzerindeydi. Ağzından köpük şeklinde bir sıvı gelmişti. Salim Narin’i kendisinin öldürdüğünü söyledi ve getirdiği battaniyeye sardıktan sonra dereye atmam için bana verdi. Bende cesedi evden alıp çıktım. Sonra çuvala bırakıp dereye gizledim” ifadelerinin ardından JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri harekete geçti. Ekipler; evdeki tüm halı, kilim ve paspaslar üzerinde yüksek teknolojik imkanlar kullanarak biyolojik bulgu ve farklı kişilere ait olabileceği değerlendirilen DNA’lar üzerinde çalışma yaptı.

BİR BULGUYA RASTLANMADI

Arama çalışmalarının ilk 10 günü, cinayet, kaçırılma ve öldürülme şüphesiyle değil, kayıp kişi olarak yapıldığı için aile bireylerinin jandarmayı yanlış yönlendirerek evdeki tüm halı, koltuk, kanepe örtüleri, nevresim takımları, battaniye ve diğer tekstil ürünlerini yıkayarak delilleri gizledikleri iddia edilmişti. Yapılan incelemelerde, halılar üzerinde failleri belirlemeye yönelik bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLAR SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Dava dosyasına giren HTS kayıtlarında, Narin’in evde öldürüldüğüne dair bulgulara ulaşıldığı, evdeki demir kapının sürgün kilit aksamında jandarmanın delil çalışması yaptığına dair fotoğrafların soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.