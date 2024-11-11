Narin Güran cinayetinde flaş gelişme... Tehdit mesajları ortaya çıktı: Nevzat Bahtiyar hedefindeydi! Salim Güran'ın oğlundan dikkat çeken paylaşım

11 Kasım 2024 11:43 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:16

Narin Güran cinayeti davasında ara karar açıklandı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 26 aralık tarihine ertelenirken Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı tehdit ettiği ortaya çıktı.

Narin Güran davasında "Gidin yalan konuşun" dediği için yumruklanan kadının ifadesi şoke etti!

Narin Güran davasında "Gidin yalan konuşun" dediği için yumruklanan kadının ifadesi şoke etti!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunmuş, Türkiye bu haberle birlikte adeta yasa boğulmuştu. Narin'in acımasızca öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, abi Enes Güran ve cesedi gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. 3 gün süren duruşmanın ardından 8 yaşındaki Narin'in cinayeti davasında ara karar açıklandı.

DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

7 Kasım'da başlayan ilk duruşmada anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıktı. Sanıkların ardından tanıkları da dinleyen mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

TEHDİT MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği duruşmanın ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Anne Yüksel Güran ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı.

"SEN BU İŞİN SONUNU DÜŞÜNMEDİN Mİ?"

Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı hedef alarak yaptığı paylaşımda, "ALÇAKLARA KAR YAĞIYOR ÜŞÜMEDİN Mİ SEN BU İŞİN SONUNU DÜŞÜNMEDİN Mİ? NEVZO K........!" ifadeleri yer aldı. Devran Güran'ın yaptığı paylaşıma tepki gelince hesabını kapattığı öğrenildi.