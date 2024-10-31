Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler! İtirafçı Nevzat Bahtiyar cesedi sakladığını anlattı

31 Ekim 2024 08:43 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:25

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın jandarma ekipleri eşliğinde yaptığı keşif anları ve ifade verdiği görüntüler ortaya çıktı.