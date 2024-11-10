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Narin Güran cinayeti davasında ara karar: 4 sanığın tutukluluğu devam edecek

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
10 Kasım 2024 02:20 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 02:28
Narin Güran cinayeti davasında ara karar: 4 sanığın tutukluluğu devam edecek

Narin Güran davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Aralık tarihine ertelendi.

Türkiye'nin yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetine ilişkin Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, sanıklar anne Yüksel Güran​, ağabeyi Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Aralık’a ertelendi.

Narin Güran cinayeti davasında ara karar: 4 sanığın tutukluluğu devam edecek - 1. Resim

BİR SONRAKİ DURUŞMADA DİNLENECEK

Diyarbakır Adliyesi'nde, 8 yaşındaki Narin cinayeti davasının 3 gün süren duruşmasının sonlanmasının ardından adliye boşaltıldı. 

Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar, avukatlar ve izleyiciler 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da tekrar bir araya gelecek.

Ramazan Atasoy, bir sonraki duruşmada dinlenecek.

Narin Güran cinayeti davasında ara karar: 4 sanığın tutukluluğu devam edecek - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
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