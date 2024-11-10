Narin Güran cinayeti davasında ara karar: 4 sanığın tutukluluğu devam edecek
Narin Güran davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Aralık tarihine ertelendi.
Türkiye'nin yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.
ARA KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme, sanıklar anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Aralık’a ertelendi.
BİR SONRAKİ DURUŞMADA DİNLENECEK
Diyarbakır Adliyesi'nde, 8 yaşındaki Narin cinayeti davasının 3 gün süren duruşmasının sonlanmasının ardından adliye boşaltıldı.
Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar, avukatlar ve izleyiciler 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da tekrar bir araya gelecek.
Ramazan Atasoy, bir sonraki duruşmada dinlenecek.