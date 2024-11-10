Narin Güran cinayeti davası! Duruşma sonrası baba Arif Güran'dan ilk açıklama: "Dikkatimi çeken 2 husus oldu..."

10 Kasım 2024 14:34 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:59

Narin Güran cinayeti davasında ara karar açıklandı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 26 Aralık tarihine ertelendi. Narin Güran'ın babası Arif Güran, duruşmanın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Dava sürecinde 2 hususun dikkatini çektiğini söyleyen baba Arif Güran, "Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda robot gibiydi. Nevzat hariç herkes ağladı. Benim kızımı Nevzat katletti" dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin davanın duruşması tamamlandı. İlk gün tüm suçlamaları reddeden amca Salim Güran, yeniden savunma yapmak istedi. 3. günün sonunda mahkeme ara kararı açıkladı. 4 sanığın tutukluluğunun devamına hükmedilirken, duruşma 26 Aralık'a ertelendi.

BABA ARİF GÜRAN MAHKEME SÜRECİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Tüm Türkiye'nin takip ettiği davanın ardından Narin Güran'ın babası Arif Güran A Haber'e açıklamalarda bulundu. Arif Güran'ın açıklamalarında satır başları:

"Gerçekten ve gerçekten devlet işte budur. Biz devlet ile büyümüş insanlarınız. Devlet bizim için farklı bir şeydir. Devletin içindeki bir personel yanlış yaptığı zaman kendine yapar devlete yansıtılmaz. Ben ilk gün dedim yukarıda Allah aşağıda devlet. 3 gündür mahkemede düşündüklerim; İşte devlet budur. Gerçek yargılama budur.

"DİKKATİMİ ÇEKEN 2 HUSUS OLDU"

Mahkemeye elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Dikkatimi çeken 2 husus oldu. Buradaki ilk husus... İddianamede diyor ki; Hüseyin Güran, Arif Güran, Salim Güran ve Fuat Güran evinin arasında kaybolmuştur. Kızımın son görüldüğü yer samanların orasıdır. Sol taraf Hüseyin Güran'ın evi, arka taraf Salim Güran'ın evi ve 500 metre ileride de Fuat Güran'ın evi var.

"NEVZAT BAHTİYAR BİR HAYALET GİBİ"

Nevzat Bahtiyar, kendi ifadesinde "Benim patikadan uzaklığım 50-60 metre" dedi. Senin ile Arif'in evi kaç metre dendiğinde ise "30 metre" dedi. Bazı insanlar ya görmek istemiyor, ya da yalanlarına devam etmek istiyorlar. Benim evim Nevzat ile 30 metre ise bu patika ile bu evin arası nasıl iddianamede yok. Şu an iddianamede Nevzat Bahtiyar bir hayalet gibi...

"NEVZAT HARİÇ HERKES AĞLADI"

Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda robot gibiydi. Nevzat hariç herkes ağladı. Benim kızımı Nevzat katletti. Beni kızım hakkında kimse yorum yapamaz. Kızım hakkında yorum yapınca kendimden geçtim.

"GÜRAN AİLESİ OLAYINI FARKLI BİR NOKTAYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Arif Güran çekirdek bir ailedir. Arif Güran'ın demesine rağmen Güran ailesi olayını farklı bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Sanki biz burada büyük bir aşiretiz. Buraya hükmediyoruz algısını yaratmaya çalışıyorlar.

"BEN AİLEMDEN ŞÜPHELENMEM"

Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bırakacak ki ben onunla yaşayayım. İnsan Allah'tan korkar. Bugüne kadar yüzlerce röportaj verdim. Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü laf söylemedim. Ancak o insan 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Demek ki bu acımasız bir insandır.

"OĞLUMA VE EŞİME SARILDIM"

Eğer ben o mahkemede avukatların konuştuğu delil tespit itirazları gördükten sonra gidip aileme sarıldım. Oğluma sarıldım, hanımıma sarıldım. Dik dur, zulüm bir yere kadardır. Ne olursa olsun zulüm bir yere kadardır. Şu an sanki biz Nevzat'ın kızını öldürmüşüz. Nevzat bu iddianamede hayalet olmuş. Böyle bir şey olamaz"

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA NE OLDU?

Türkiye’de günlerce gündemde kalan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası perşembe günü başladı. İlk üç günlük duruşma sürecinde sanıklar ve tanıklar ifade verdi, taraflar sorularını yöneltti. Ancak "Narin'i kim, neden öldürdü?" sorusu hala yanıtsız kaldı. İlk kez hakim karşısına çıkan anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Daha önce Narin'in cansız bedenini dere yatağına sakladığını kabul eden Nevzat Bahtiyar ise amca Salim Güran'ı suçladı. Duruşmada 4 sanık ile 8'i tutuklu 26 tanık dinlendi. Dört tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davada ara karar olarak duruşmanın 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.