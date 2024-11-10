Narin cinayetinde soru işaretleri artıyor! Adli Tıp raporundaki detay dikkat çekti

10 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:49

Diyarbakır'da korkunç şekilde katledilen Narin Güran cinayeti duruşmasının 3'üncü günü tamamlandı. Mahkeme sanıkların tutuklamalarının devamına karar verirken davada dikkat çeken detay kafalarda soru işareti bıraktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulunan Narin Güran'ın katil zanlılarının yargılanmaları 3 gün boyunca devam etti. 3'üncü günün sonunda mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi. Davada dikkat çeken Adli Tıp raporu ise kafalarda soru işareti bıraktı.

NARİN'İ BAŞKA BİR YERE Mİ GÖMDÜ?

Müşteki avukatı Nahit Eren, olay yeri görüntülerinin izlenmesini talep etti. Görüntüler salondaki büyük ekrana yansıtıldı. İzlenen keşif görüntülerinin ardından avukat Nahit Eren, Adli Tıp raporunda Narin'in cesedinde karada yaşayan larvalara rastlandığını ve "Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir" tespitinde bulunulduğunu belirterek, Nevzat Bahtiyar'a, "Daha önce başka yere gömdün mü?" diye sordu. Bahtiyar ise "Hayır" yanıtını verdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, cübbesini çıkarıp Nevzat Bahtiyar'a, "Sana 3 çocuk babası olarak soruyorum. Günlerdir biz burada bu dosya üzerinde çalışıyoruz, bu olayla ilgili bizden sakladığın, söylemediğin bir şey var mı? Birilerine iftira atıyor musun? Görüntülerde bir şey çıkarsa yalan söyleme" diye sordu. Bahtiyar, "Hatırlamıyorum, bilmiyorum" dedi.

KONUŞMAYA ÇALIŞAN KADINA YUMRUK ATILMIŞTI

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde "Yalan söyleyin" diye sözler sarf ettiği için kardeşi tarafından başına yumruk atılarak susturulan Güran ailesinin yakını Oya Yorulmaz ise "Oradaki gidin yalan konuşun sözlerini basına söyledim" dedi. Savcının, "Neden sana yumruk atılsın ki?" sorusuna ise "Kardeşim 'abla sus' dediği sırada ağzımı kapatmak isterken eli başıma geldi" ifadelerini kullandı. Diğer tanıklar ise ifadelerinde, Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar arasındaki araç satışıyla ilgili alacak-verecek meselesini anlatıp, bu sorunun Salim Güran'ın evinde yapılan toplantı sonrası çözüldüğünü söyledi.