Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran konuştu! Şüphelendiği ismi açıkladı, hakimin tepkisi sert oldu: Sen çok akıllısın

07 Kasım 2024 19:28 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 19:29

Diyarbakır'da öldürülen narin Güran cinayetinde sanıklar hakim karşısına çıktı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri sonrası son olarak amca Salim Güran da konuştu. Narin'in DNA'sı bulunan ve itirafçının "Cesedi ondan teslim aldım" dediği amca Salim Güran'ın ifadesi dikkat çekti. Hakimin amca Güran'ın kaçamak cevapları sonrası "Sen çok akıllısın" demesi ise en çarpıcı detaylardan biri oldu.

Narin Güran davasında anne Yüksel Güran hakim karşısında! Salim Güran ile ilişkiniz var mı? sorusuna cevap verdi

Narin Güran davasında anne Yüksel Güran hakim karşısında! Salim Güran ile ilişkiniz var mı? sorusuna cevap verdi

Enes Güran Narin'in neyi oluyor? Dava devam ediyor

Enes Güran Narin'in neyi oluyor? Dava devam ediyor

Narin Güran cinayeti davasında sanıklar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran’ın sorgulanmasının ardından, sıra amca Salim Güran’ın ifadesine geldi. Salim Güran, mahkemede yaptığı açıklamada, "Evliyim, yedi çocuk babasıyım. Çiftçilik yapıyorum ve aynı zamanda muhtarlık görevini sürdürüyorum. Aylık gelirim yaklaşık 50 bin TL" dedi.

AMCA SALİM GÜRAN OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI!

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ile 2 aydır konuşmadığını ifade eden amca Salim Güran'ın hakim ile konuşması şu şekilde:

Salim Güran: Sabah erken uyandım tarlaya gittim. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklara size elbise alayım dedim. Diyarbakır'a elbise almaya gittik. Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik. O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18.00'a kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu.

O esnada Nevzat bahçenin içindeydi. Ne selam verdim ne de konuşma yaptım. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermemişti. Yolun kenarından geçiyor. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" diye seslendim. Sana sıva işi bulacağım dedim.

NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU NASIL ÖĞRENDİ?

Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?

Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi. Şakir başcavuşu 20:18'de aradım

Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?

Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.

Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?

Salim Güran: Ben silmedim.

HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: SEN ÇOK ZEKİSİN!

Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.

Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.

Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket. Sen bilerek ve isteyerek devre dışı bırakmazsan, silinmez.

Salim Güran: Ben silmedim.

AMCA GÜRAN'DAN ESCORT İTİRAFI!

Hakim: Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?

Salim Güran: Eskort mesajlarını silmiştim.

Hakim: Ama silmen gerekeni silmemişsin WhatsApp'ta eskort mesajları duruyor diğer mesajları silmişsin.

Salim: Silmemiş miyim?

NARİN GÜRAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Hakim: Narin'i kim öldürdü?

Salim Güran: Kim öldürmüş bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler onların evinin etrafında üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.

Hakim: Nevzat'tan neden şüphelenmedin?

Salim Güran: Şüphelenmedim, Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı. Arif sorun yok dediği için benim için sorun yok.

Hakim: Neden akrabalarınızın ifadesini değiştirdiniz?

AMCA GÜRAN: JANDARMA BENİ DÖVDÜ!

Salim Güran: Jandarma gözaltına aldığında döverek öyle söyletti ben öyle söylemedim.

Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.

Salim Güran: Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim.

Hakim: Jandarmayı şüpheli yerlere götürmüşsün çingenelerin oraya

Salim Güran: En son ben duyuyorum o gitmiş bu gitmiş ama benim haberim yok 2 tane çingeneyi gördüklerini söylüyorlar

Hakim: HTS analiz raporuna göre sen 15:25'te Arif Güran'ın evindesin

Salim Güran: Ben o sırada evdeydim.

Hakim: Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin.

Salim Güran: Ben o sırada evdeyim

Hakim: 15:38 Nevzat ile konuşmuşsun.

Salim Güran: Hatırlamıyorum.

"BEN MELEK GİBİ NARİN'İ NEDEN ÖLDÜREYİM?"

Hakim: Enes ile kızın arasında ilişki var mı?

Salim Güran: Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok abime böyle namussuzluk yapmam Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle

Hakim: O öldürmediğini söylüyor.

Salim Güran: Çıksın söylesin

Hakim: Sence neden böyle seni suçluyor?

Salim Güran: Ben tutuklanınca kendini kurtarmak için televizyonda duyduklarını söylüyor ben melek gibi Narin'i neden öldüreyim?

'MESAJLARI NEDEN SİLDİN?'

Hakim: Mesajlarını neden sildin?

Salim Güran: Keleş mermisi için WhatsApp mesajlarını sildim.

Hakim: Baz kayıtlarını kabul etmiyor musun?

Salim Güran: Kabul etmiyorum

Hakim: Tanıklara yönlendirme yaptın mı?

Salim Güran: Kesinlikle öyle yönlendirme yapmadım

Hakim: 17:46'da Nevzat ile konuşman var

Salim Güran: Aramadım.

Hakim: Bak bu dosyada olan ciddi deliller. seni aramış.

Salim Güran: Kesinlikle aramamıştır.

Hakim: Sen Nevzat'a talimat gönderdin mi?

Salim Güran: Kesinlikle hayır.

Hakim: Fırsatını bulduğun kısa vakitte 22:47'de oraya Narin'in naaşının olduğu yere gitmişsin.

Salim Güran: Kesinlikle hayır.

Hakim: Oraya sen gitmişsin şimdi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor?

Salim Güran: Bilmiyorum onlara sormak lazım.