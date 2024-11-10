Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran mahkeme sonrası ilk kez konuştu! Nevzat Bahtiyar hakkında söyledikleri dikkat çekti

10 Kasım 2024 20:14 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 20:33

Narin Güran cinayeti davasında baba Arif Güran, 3 gün süren duruşmaların ardından sessizliğini ilk kez bozdu. Duruşmanın ikinci gününde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Arif Güran, davada gözünden kaçmayan detayı anlattı. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın mahkeme salonundaki tavırlarını değerlendiren acılı baba Güran dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması, üç gün süren oturumların ardından sona erdi. Savcılık, tutuklu sanıklar arasında yer alan anne Yüksel Güran, ağabey Baran Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluklarının devamını talep etti. Mahkeme ise savcılığın talebini kabul ederek sanıkların tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.

Narin’in babası Arif Güran duruşmanın sona ermesinin ardından A Haber'e açıklamada bulundu. Güran, "Aile üyelerimden şüphe duymam" diyerek yine tek isme okları yöneltti.

NEVZAT BAHTİYAR HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER!

İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında dikkat çeken sözler sarf eden baba Güran, "Bugüne kadar yüzlerce röportaj verdim. Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü laf söylemedim. Ancak o insan 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Bir hayalet gibi. Kızımın son görüldüğü yer samanların orasıdır. Sol taraf Hüseyin Güran'ın evi, arka taraf Salim Güran'ın evi ve 500 metre ileride de Fuat Güran'ın evi var. Nevzat Bahtiyar, kendi ifadesinde ‘Benim patikadan uzaklığım 50-60 metre’ dedi. Senin ile Arif'in evi kaç metre dendiğinde ise ‘30 metre’ dedi. Bazı insanlar ya görmek istemiyor, ya da yalanlarına devam etmek istiyorlar." dedi.

"BAŞKALARI KIZIM HAKKINDA YORUM YAPMASIN"

Baba Arif Güran'ın açıklamaları şu şekilde:

Başkalarının kızımın üzerinde yorum yapma hakkı yoktur. Bu bir siyasi olay değildir. Bu bir terör olayı değil. Bu olay üzerinden kimse kendine prim çıkarmasın. Sen soru soruyorsan sor ancak benim kızım hakkında yorum yapınca kendimden geçtim. 3 gün mahkeme devam etti. 1 gün yoktum 2 gün ise oradaydım. Mola verildiği zaman sanki hiçbir şey olmamış gibi kahkahalar atmalar ve salonun içinde başka bir moda girilmesi beni rahatsız etti.

BABA GÜRAN, AİLESİNİ KORDU!

Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bırakacak ki ben onunla yaşayayım. İnsan Allah'tan korkar.

Ben o mahkemede avukatların konuştuğu delil tespit itirazları gördükten sonra gidip aileme sarıldım. Oğluma sarıldım, hanımıma sarıldım.

Dik dur, zulüm bir yere kadardır. Ne olursa olsun zulüm bir yere kadardır. Şu an sanki biz Nevzat'ın kızını öldürmüşüz. Nevzat bu iddianamede hayalet olmuş. Böyle bir şey olamaz.

"NEVZAT BAHTİYAR HER ŞEYİ BİLİYOR"

Allah'ın izniyle bu olay çözülecek. Benim kanaatim benim kızımı Nevzat Bahtiyar katletti. Bu insan acımasız bir insandır. Narin'in annesi ve Enes'in verdiği ifadede salonda çok insan ağladı. Beni namusum, kızım ve oğlumda itham ediyorlar. Dünyada en zor olan şey bunlardır. Nevzat hemen hemen 1 saat ifade verdi.

Sadece 2 kelime söyledi. "Salim beni çağırdı çocuğu buradan aldım götürdüm" dedi. Her şeyi biliyor ancak diğer soruları hatırlamıyor. İkinci duruşma için kameralar Allah'ın izniyle pazartesi günü avukatlar aracılığıyla alınacak. Farklı yerlere müracaat edilecek. Biz de elimizden gelen yerlere ulaşacağız. Allah hakkımızı bırakmasın. Devletin mahkemesi bunu ortaya çıkaracak."