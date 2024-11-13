Narin Güran davasında en çelişkili ifade veren isim belli oldu! Avukat Nahit Eren'den TGRT Haber'e özel açıklama: 26 Aralık'ta bunu bekliyorum

13 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:29

Narin Güran cinayeti davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna karar verilirken duruşma 26 Aralık'a ertelendi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren, TGRT Haber'e Narin Güran davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Avukat Nahit Eren, davada en çelişkili ifade veren ismi açıkladı.

Narin Güran kim tarafından öldürüldü? Tüm gözler ikinci duruşmada! Cevap bekleyen 4 soru

Narin Güran kim tarafından öldürüldü? Tüm gözler ikinci duruşmada! Cevap bekleyen 4 soru

Aylardır Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyan 8 yaşındaki "Narin" cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması 40 saat sürdü. Türkiye’nin çok yakından ilgilendiği Narin Güran cinayeti davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 sanık amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna karar verirken duruşma 26 Aralık'a ertelendi.

Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevine yollandı. Narin cinayetinde, 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklu bulunan Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran ve Enes Güran'ın Diyarbakır'daki cezaevlerinde tek kişilik bölümlerde kaldıkları ortaya çıktı. Ayrıca sanıkların televizyonlarının olmadığı ve onlarla temas halinde olan infaz koruma memurlarının ise yaka kameraları taşıdığı vurgulandı.

EN ÇELİŞKİLİ İFADE VEREN İSMİ AÇIKLADI

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren, TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'a konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Avukat Nahit Eren, ''Önemli kritik soruların tamamına neredeyse cevap verilmedi bir şekilde dolaylı sorunun etrafında ya 'hatırlamıyorum' ya 'bilmiyorum' ya 'görmedim' şeklinde geçiştirildi'' dedi.

En çelişkili ifadeyi Salim Güran'ın verdiğini belirten Nahit Eren, ''Salim Güran'ın soruşturma aşamasında kollukta da ifadesi farklı savcılıkta da ifadesi farklı mahkemede ifadesi farklı. Gerek mahkeme heyetinin tavrı duruşmanın cumartesi gece geç saatlere kadar olması normal seyrin ötesinde gerçekleşti'' dedi.

DÖRDÜ DE NARİN'İN ÖLÜMÜNDEN ŞÜPHELİ

Avukat Nahit Eren, ''Nevzat bu cinayeti tek başına gerçekleştirmişse somut delil gerekli. Çelişkili ifadeler yer, zaman bakımından çelişkili ifadeleri dikkate aldığınız zaman ben bunu duruşma salonunda da ifade ettim dördünü de ölümden şüpheli tutacak bir iddianame var'' dedi.

26 Aralık'taki duruşmadan beklentisini açıklayan Avukat Nahit Eren, ''Eğer bütün eksiklikler tamamlanırsa ve tarafların herhangi bir araştırılmasını istediği bir husus olmazsa büyük bir ihtimalle dosya savcılığa mütaala için tebliğ edilir, yeni bir duruşma günüyle taraflara esas hakkında savunmaları için süre verilir. 26 Aralık'taki duruşmada bunu bekliyorum'' ifadelerini kullandı.