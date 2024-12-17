Narin cinayetinde yeni suçlamalar: Baba Arif Güran'ın şüphelendiği amcanın sözleri şoke etti! 'Olay ortaya çıkınca...'

17 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:43

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın davasına günler kala baba Arif Güran'ın ilk ifadesinde şüphelendiği amca Ömer Güran konuştu. Salim Güran'ın cinayet günü benzin istasyonuna gidip ıslak mendil alması hakkında da konuşan amca Güran 'Bu olay ortaya çıkınca çok üzüldüm' dedi.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunan Narin Güran​'ın babası Arif Güran​ ilk ifadesi ortaya çıktı. Kardeşlerine ve özellikle Salim Güran​'a bağlılığıyla dikkat çeken baba Güran'ın kardeşi Ömer Güran'dan şüphelendiği belirlendi.

"KARDEŞİMİN HAREKETLERİNİ BEĞENMEDİM"

Baba Güran ifadesinde "Süheyla Özkan ve çocukları olan Ömer Güran, İbrahim Güran isimli şahısların tavır ve hareketlerini beğenmedim, bunlar çok rahat gözüküyordu. Bunu da orada görevli jandarma komutanına da söyledim" dediği öğrenildi.

KÖYÜN ALAKASIZ NOKTALARINA YÖNLENDİRDİLER

Güran'ın tutanağa yansıyan diğer ifadelerinde kardeşi Barış Güran'ın arama çalışmaları sırasında köyün alakasız noktalarına yönlendirmeler yaptığını ve anlamsız konuşmalarıyla dikkat çektiğini belirttiği öğrenildi.

"HEPİMİZDEN ŞÜPHELENİYORDU"

İddiaların odağındaki amca Ömer Güran, canlı yayında iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Süheyla Özkan'ın oğlu olan Ömer Güran, "Ben olay günü İstanbul'dayım. 2. gün yetiştim. Köy çok kalabalıktı. O gün söylediklerini Arif Güran'ın psikolojisinden kaynaklı olarak söylediğini düşünüyorum. Annem olsun herkes olsun hepimizden şüpheleniyordu." dedi.

"MESAJLARI TEK TEK SİLDİ"

Ömer Güran, amca Salim Güran'ın gözaltına alındığı gün sosyal medya hesabından amcanın benzin istasyonuna gelerek ıslak mendil aldığını ve aracın ön koltuğunda üstü battaniye ile sarılı Narin'i gördüğünü iddia eden kişinin kendisine ulaştığını belirterek şunları söyledi:

Köye gidiyordum merkezdeydim. Yolda Murat isimli kişi bana mesaj attı. Sonra başka birisi aradı. Benzin istasyonunda abini görmüş dediler. Sonra başka bir numara aradı. Bana ekran görüntüsü attı. Daha sonra başka bir numara aradı. Murat isimli kişi böyle bir ifade vermiş şeklinde bir mesaj attı. Sonra mesajlarını sildi. Ben numaraları kaydetmedim. Ama aramaları falan silmedim. Mesajları atan kişi yazdığı mesajları geri siliyordu. Beni Salim Güran büyütmüştür. Ben babam öldüğünde 2 yaşındaydım. Salim abim bizi bu yaşa getirdi. Salim abim bizimle sürekli ilgilendi.

"OLAY ORTAYA ÇIKINCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Salim Güran'dan şüphelenip şüphelenmediğine ilişkin soruya da yanıt veren Ömer Güran; " Ben bu petrol olayı falan ortaya çıkınca çok üzüldüm. Hatta bir çarşamba çocukları cezaevine görüşe götürdüm. 'Bana sen neden benim görüşüme gelmiyorsun?' dedi. Yani ben kendi abimin gözünün içinden anlamaz mıyım? Ben başından beridir görüşe gidiyorum. Salim abinin karekterini, kişiliğini herkes bilir. Kimse Salim abiden hiç rahatsız olmamıştır. Salim abi köy muhtarı. Salim abi kameraları biliyordu. Böyle bir şey olamaz. Öldürüp neden Nevzat'a versin?" dedi.