Narin cinayetindeki kan donduran gerçekleri açıkladı! 'Narin'i yere yatırıp boğazına sarılıyor'

26 Kasım 2024 15:36 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:12

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayetinde kan donduran gerçekleri İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı. Çömez, Narin'in nasıl katledildiğini ve ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırıklarla ilgili detayları paylaştı.

Narin Güran cinayetinde şoke eden gelişme! 3 kişi daha tespit edildi: Narin katledilirken onlar...

Narin Güran cinayetinde şoke eden gelişme! 3 kişi daha tespit edildi: Narin katledilirken onlar...

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran​'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Cinayetin ardından itirafçı olarak bilinen komşu Nevzat Bahtiyar​ ve aile fertleri tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tüm sanıklar, cinayette parmakları olduğu iddialarını reddetti. Tüm Türkiye'nin merak ettiği cinayetle ilgili İYİ Partili Opr. Dr. Turhan Çömez, kan donduran gerçekleri katıldığı bir canlı yayında açıkladı.

"NARİN PANİKLE AĞABEYİNE VURUYOR"

Narin'in nasıl öldürülmüş olabileceğini anlatan Çömez, “Narin panikle abisine vurup bağırıyor. Narin'i yere yatırıp boğazına sarılıyor. Raporda boynunun sol tarafında kanama var.

Dolayısıyla Narin'in boğazının sol tarafına baskı yapmış. Narin de başını sağ tarafa çevirdiği için abisinin sol kolunu ısırıyor.

Bu alçak utanmadan yalan söylüyor.” ifadelerini kullandı.

JANDARMADAN YANIT GELDİ

Baba Arif Güran ile avukatların ısrarla üzerinde durdukları askeri üs bölgesine ait görüntülerle ilgili Jandarma'dan mahkemeye yanıt geldi.

İlk duruşma sonunda mahkeme ailenin talebi üzerine Daran-2 Askeri Üs Bölgesinde bulunan ve Şahingöz olarak adlandırılan kameranın kayıtları için jandarmaya yazı yazdı. Jandarma teknik personelinin hazırladığı tutanak mahkemeye gönderildi.

Ancak jandarmanın mahkemeye cevabında "kameranın kayıt yapmadığı, sadece merkeze anlık görüntü gönderdiği" belirtildi.