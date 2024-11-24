Narin Güran cinayetinde kriminal raporu ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın aracı incelendi

24 Kasım 2024 22:46 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 22:52

Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın aracında yapılan kriminal incelemenin raporu ortaya çıktı. Araçla ilgili hazırlanan raporda sperm bulgusunun olup olmadığı merak edilirken 5 aracın incelendiği öğrenildi. İşte Narin Güran cinayetindeki araç detayının 3 sayfalık raporu...

Narin Güran cinayetinde şoke eden gelişme! 3 kişi daha tespit edildi: Narin katledilirken onlar...

Narin Güran cinayetinde şoke eden gelişme! 3 kişi daha tespit edildi: Narin katledilirken onlar...

Gelece ay gerçekleşecek olan ikinci duruşma öncesinde, Narin Güran​ cinayetine ilişkin soruşturma dosyasındaki yeni bilgilere ulaşıldı. Habertürk'te yer alan bilgilere göre, cinayetle bağlantılı olarak tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın kullandığı ve Narin’in DNA’sına rastlanan araçla ilgili hazırlanan kriminal raporun ayrıntıları incelendi.

Narin’in kayıp ihbarı 21 Ağustos’ta yapılmış, ancak üç gün boyunca izine rastlanamayınca soruşturmanın yönü değişmişti. 24 Ağustos’ta, adli bir vaka olarak ele alınan olay kapsamında baba Arif Güran’ın evinde detaylı bir inceleme başlatılmıştı.

NARİN GÜRAN'IN DNA​'SINA RASTLANAN ARAÇ İNCELENDİ!

Yetkililer, Narin’e ait bazı kıyafetler ile yastık ve battaniye gibi kişisel eşyaları analiz edilmek üzere topladı. Aynı zamanda evde luminol testi yapılarak detaylı bir arama gerçekleştirildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, 29 Ağustos tarihinde baba Arif Güran ve amca Salim Güran’ın kullandığı araçlar dahil toplamda 5 aracı incelemeye aldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından mavi ışıkla çalışma yapıldı. Yapılan tüm incelemelerin ardından hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Amca Salim’in aracında incelenmek üzere alınan bulgular şu şekilde sıralandı:

"1. Aracın arka bagaj sağ üst dış kısmından alındığı belirtilen svap 2.Aracın dış sağ üst tavan kısmından alındığı belirtilen swap 3. Aracın sol ön koltuk yan kısmından alındığı belirtilen ahşap sopa 4.Aracın sol ön koltuğuna ait belirtilen 3 parça halinde koltuk kılıfı 5. Aracım sağ ön koltuğuna ait olduğu belirtilen 3 parça halinde koltuk kılıfı 6. aracın arka koltuğuna ait olduğu belirtilen 2 parça halinde koltuk kılıfı"

NARİN CİNAYETİNDE KAN VE SPERM İZİNE RASTLANDI MI?

Alınan bulgularda kan ve sperm izi arandı. Herhangi kan ve meni izine rastlanılmazken, araçta Salim Güran​ ve Narin Güran’a ait DNA bulguları elde edildi. Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede bulgular üzerine 3 sayfalık uzmanlık raporu hazırlandı.

KRİMİNAL RAPORUN SONUÇLARI...

Jandarma Kriminal, amca Salim Güran’ın aracında elde edilen bulguların yapılan karşılaştırılmasıyla ilgili hazırladığı raporun ayrıntılarını şöyle sıraladı: