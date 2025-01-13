Narin davasında anne Yüksel Güran'dan itiraf geldi! 'Sürprize hazır olun' diyerek uyardı

13 Ocak 2025 19:54 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:58

Narin Güran’ın vahşice öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel Güran’ın tutuklu yargılanırken verdiği bir ifade, cinayetin seyrini değiştirebilecek bir bomba etkisi oluşturacak. İddialara göre Yüksel Güran, cinayeti amca Salim Güran’ın işlediğini söyleyen bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada, kamuoyunu derinden sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Günler süren duruşmalar sonucunda, anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran​ ve amca Salim Güran​ "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada yargılanan ve suça yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak kararların ardından davanın gidişatını değiştirebilecek dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

"SALİM YAPTI" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla davaya yeni bir boyut kazandırdı. Eryılmaz, müvekkiline yönelik suçlamaların dayanağı olarak anne Yüksel Güran’ın ifadelerine işaret etti ve şu iddiada bulundu:

"Yüksel 'Salim yaptı' dedi. Görünen o ki, cezaevi itiraflarla çalkalanacak. Az kaldı, herkes birbirini suçlamaya başlayacak. Şimdi sıra Salim’de."

Ayrıca avukat Eryılmaz "Sürprize hazır olun" diyerek davada yeni bir adıma işaret etti.

Bu açıklama, aile içinde suçlamaların başlamış olabileceğini ve olayın perde arkasında bilinmeyen detayların ortaya çıkma ihtimalini gündeme taşıdı. Eryılmaz, cinayete ilişkin gerçeklerin yakında açığa çıkacağını iddia ederek kamuoyunun dikkatini çekti.

"BUNLARI DAHA ÇOK DUYACAKSINIZ"

Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medya paylaşımında daha da ileri giderek, önümüzdeki süreçte davanın seyrinin değişebileceğine dair güçlü bir mesaj verdi:

"Sadece izleyin, istinaf sürecine kadar çok şey değişecek. Cezaevindeki ziyaret trafiğini izleseniz neler olduğunu anlardınız. Bunları daha çok duyacaksınız."

Eryılmaz’ın bu ifadeleri, aile bireyleri arasında yaşanabilecek olası suçlamaların ve itirafların davanın sonucunu etkileyebileceği sinyalini verdi.

DAVANIN ARKA PLANI

Narin Güran’ın öldürülmesi, Türkiye’de büyük yankı uyandıran ve kamuoyunda infial oluşturan bir olay olarak tarihe geçmişti. Yapılan soruşturmalarda, çocuğun kasten öldürülmesine ilişkin güçlü deliller ortaya konmuş, aile bireylerinin iş birliği yaptığı tespit edilmişti. Ağırlaştırılmış müebbet cezaları, mahkeme tarafından işlenen suçun vahameti nedeniyle verilmişti. Ancak aile bireyleri arasındaki ilişkiler ve suçlamaların doğası, olayın iç yüzünü daha da karmaşık hale getirdi.

SUÇLAMALAR ZİNCİRİ DEVAM EDİYOR

Kararların açıklanmasının ardından yapılan bu iddialar, davaya ilişkin soru işaretlerini artırırken, mahkeme sürecinde yeni itirafların gelme olasılığını gündeme taşıyor. Özellikle Yüksel Güran’ın "Salim yaptı" dediği iddiası, istinaf sürecinde davanın farklı bir boyut kazanabileceğini düşündürüyor.