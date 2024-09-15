'Narin Güran 40 bin lira için öldürüldü' iddiası! Nevzat Bahtiyar'ın sattığı araç kavga başlatmış

15 Eylül 2024 08:50 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 08:51

Narin Güran'ın amcası öldürdüğü iddia edilen Nevzat Bahtiyar'ın bu eylemi bir araba satışında baba Arif Güran tarafından 40 bin lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle işlediği öne sürüldü

Galatasaray tribünlerinden 'Narin' mesaj: Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı

Galatasaray tribünlerinden 'Narin' mesaj: Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümü üzerindeki sır perdesi sürüyor. Soruşturmanın baş sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın baba Arif Güran ile yaşadığı bir maddi kaynaklı husumet nedeniyle cinayeti işlemiş olabileceği iddia edildi.

40 BİN LİRALIK ANLAŞMA GERİLİM BAŞLATTI

İddiaya göre baba Arif Güran 2 yıl önce sanıklardan Nevzat Bahtiyar'dan aldıkları otomobili tanıdık bir galericiye sattı. Ancak aracı satın alan kişi kaza yapınca galericinin yanına giderek aracı satan kişilerden davacı olacağını söyledi. Şahıs davadan vaçgeçmek için ise 40 bin lira para istedi. Şahsın dava tehdidi karşısında 2 ay süre isteyen baba Arif Güran bu parayı Nevzat Bahtiyar'dan talep etti. İkili arasındaki tartışmanın ardından parayı ödeyen Bahtiyar'ın bu sebeple kin tuttuğu cinayeti bu sebeple işlemiş olabileceği öne sürüldü.

Ancak amca davanın bir başka baş sanığı Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar ile cinayet günü yaptığı soruşturma dosyalarına da yansıyan konuşmalar, bu iddiayı zayıflatıyor.