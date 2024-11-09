Narin Güran cinayeti davasında üçüncü gün! Düğüm çözülecek mi?

09 Kasım 2024 09:47 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 09:53

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında bugün 3. güne girildi. Sanık ve tanıklar, yoğun güvenlik önemleriyle adliyeye getirildi. Duruşma, saat 10.00’da başlayacak. İşte Narin Güran cinayeti davasına ilişkin tüm detaylar...

Narin Güran cinayetinde yenge Maşallah Güran ifade verdi! Mahkemedeki sözleri şoke etti: "Sadece Nevzat değil..."

Narin Güran cinayetinde yenge Maşallah Güran ifade verdi! Mahkemedeki sözleri şoke etti: "Sadece Nevzat değil..."

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında üçüncü güne girildi. Duruşmanın ilk gününde "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları ve davada müşteki olan baba Arif Güran'ın ifade işlemleri tamamlandı.

Davanın dünkü duruşmasında 4 sanık ve 26 tanığın beyanları dinlenerek tamamlandı. Önce Abi Baran Güran ifade verdi. Baran Güran'ın ifade verdiği sırada zaman zaman gerginlikler yaşanırken baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 18 yaş altı çocukların pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. İkinci gün dinlenen tanıklar kritik konulara genel olarak "bilmiyorum, hatırlamıyorum" şeklinde cevaplar verdi.

DURUŞMADA 3. GÜN

Davanın üçüncü gününde sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine bugün yeni tanık ve avukat savunmaları dinlenecek. Duruşma, saat 10.00’da başlayacak.