Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 30 Mayıs'a ertelendi

Diyarbakır​'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde sır perdesi aylardır aralanamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içerisinde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Cinayetin nedeni aylar geçmesine rağmen bir türlü çözülemezken davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

3. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Korkunç cinayete ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), sabah saatlerinde Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde hazır bulundu. Duruşma, savcının esas hakkındaki mütalaasını sunması ile başladı.

DAVA 30 MAYIS'A ERTELENDİ

Tanık ve avukatların dinlemelerinin ardından mahkeme duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi. Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.