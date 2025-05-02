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 | Bengül Arıca

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 30 Mayıs'a ertelendi

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçlamasıyla açılan davada yargılanan 15 sanık, 3. kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verirken dava 30 Mayıs'a ertelendi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 12:43

Diyarbakır​'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde sır perdesi aylardır aralanamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içerisinde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Cinayetin nedeni aylar geçmesine rağmen bir türlü çözülemezken davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 30 Mayıs'a ertelendi

3. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Korkunç cinayete ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), sabah saatlerinde Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde hazır bulundu. Duruşma, savcının esas hakkındaki mütalaasını sunması ile başladı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 30 Mayıs'a ertelendi

DAVA 30 MAYIS'A ERTELENDİ

Tanık ve avukatların dinlemelerinin ardından mahkeme duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi. Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

NARİN GÜRAN DAVASINDA KİMLER TUTUKLANDI?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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