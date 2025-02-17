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 | Mutluhan Yildiz

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! İki isim tahliye edildi

Diyarbakır’da annesi, ağabeyi ve amcası tarafından iştirak halinde öldürülen Narin Güran’la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında "suçluyu koruma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen bir iddianame hazırlandı. Öte yandan davada iki sanık hakkında tahliye kararı verildi.

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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! İki isim tahliye edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 22:48

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, kayboluşundan 19 gün sonra dere yatağında bulundu. Çuval içinde saklanan ve üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığında üç taşla kapatılan cesedin, çalılıkların arasına gizlendiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 4’ü hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, aracı içinde Narin Güran’a ait DNA ve kıl örnekleri tespit edilen amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile olay sonrası cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın, HTS ve baz istasyonu kayıtları doğrultusunda olay sırasında aynı evde bulundukları belirlendi. Savcılık, bu dört sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI...

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SICAK GELİŞME!

Narin Güran cinayeti soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Öte yanda Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu şüphelilerden Narin'in yengesi Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. İki isim cezaevinden çıkarken Güran ailesi tarafından karşılandı.

Sıkça Sorulan Sorular

NEVZAT BAHTİYAR KİMDİR?
Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sıva ustası olarak çalışan ve 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan bir kişidir. Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf etmiş ve bu nedenle tutuklanmıştır. Mahkemede, cesedi saklaması için amca Salim Güran tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştür. Dava sonucunda, cesedi dere yatağına sakladığı için 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Davada 'itirafçı' olarak tanınır.

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ETİKETLER
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#diyarbakır
#cinayet
#dava
#nevzat bahtiyar
#Ağırlaştırılmış Müebbet
#Çocuk Cinayeti
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#Gündem
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