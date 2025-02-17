Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! İki isim tahliye edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, kayboluşundan 19 gün sonra dere yatağında bulundu. Çuval içinde saklanan ve üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığında üç taşla kapatılan cesedin, çalılıkların arasına gizlendiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 4’ü hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, aracı içinde Narin Güran’a ait DNA ve kıl örnekleri tespit edilen amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile olay sonrası cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın, HTS ve baz istasyonu kayıtları doğrultusunda olay sırasında aynı evde bulundukları belirlendi. Savcılık, bu dört sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI...

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SICAK GELİŞME!

Narin Güran cinayeti soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Öte yanda Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu şüphelilerden Narin'in yengesi Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. İki isim cezaevinden çıkarken Güran ailesi tarafından karşılandı.