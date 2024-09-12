Narin Güran cinayetinde baş şüpheli annenin ifadesi ortaya çıktı!

12 Eylül 2024 22:23 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 22:33

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Anne Yüksel Güran’ın ifadesinde "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" dediği öğrenildi. Anne Güran’a Salim Güran’la ilişkisi olup olmadığı da yöneltilen sorular arasında yer alırken annenin cevabı ise dikkat çekti. Anne Güran'ın cinayete iştirak suçundan tutuklanmaları talep edildi.

'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

Son dakika | Narin Güran'ın ailesinden basın açıklaması! "Dış güçler ve onların yerli uzantıları" ifadeleri dikkat çekti

Son dakika | Narin Güran'ın ailesinden basın açıklaması! "Dış güçler ve onların yerli uzantıları" ifadeleri dikkat çekti

Diyarbakır​'ın Bağlar​ ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Savcılıkta yaklaşık 12 saat süren sorgulama sona erdi. Anne Güran'ın ifadesi ise dikkat çekti.

A Haber'in aktardığı bilgiye göre, sorgulama sırasında soğukkanlı ve sakin bir tavır sergilediği belirtilen anne Yüksel Güran, hakkında ileri sürülen suçlamaları kabul etmedi.

SALİM GÜRAN​ İLE İLİŞKİSİ VAR MI?

Savcının yönelttiği birçok soruya "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde yanıt veren anne, Salim Güran​ ile arasında bir ilişki olup olmadığı sorusuna ise "Kesinlikle böyle bir şey yok, bu iddialardan utanıyorum. Narin’e zarar veren kimse Allah belasını versin" diye cevap verdi.

ARAMA SORULDU!

Savcı, anne Yüksel Güran’a saat 15:15’ten sonra Salim Güran’ı üç kez arayıp aramadığını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen bu görüşmelerle ilgili olarak Yüksel Güran, "Bir defa yanlışlıkla aradım, başka bir arama yapmadım" diye yanıt verdi.

Savcının "Telefonunuzu başka birisi mi kullandı?" sorusuna ise Yüksel Güran, "Hayır" cevabını verdi, fakat diğer iki aramayı açıklayamadı.

Tutuklu Salim Güran​ ile yine tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın arasının çok iyi olduğunu belirten Yüksel Güran, "Sürekli beraber bir yerlere giderlerdi. Bizim aile olarak kimseyle bir düşmanlığımız yoktur. Salim’in kızıma neden zarar verdiğini anlamıyorum" dedi.

EŞİYLE NEDEN HABERLEŞMEDİ?

Yüksel Güran, Narin'in kaybolduğunu neden eşine haber etmediği sorusunu şöyle yanıtladı:

"Narin kaybolduğu gün eşim Arif'i aramadım çünkü Batman'dan döndüğünü ve yolda olduğunu biliyordum. O an kaza yapar diye aramadım. Hatta eşim Narin'in kaybolduğunu öğrenince ona haber vermediğim için bana kızdı."

İfadedeki bazı soru ve cevaplar şöyle:

Savcı: Salim ile evlenmeden önce gönül ilişkiniz var mı?

Anne Yüksel Güran: Arif ile evlenmeden önce Salim başka bir kadınla nişanlandı. Benim mutlu bir ailem var.

Savcı: Olay günü 15:15 civarında Salim ile bir arada mıydınız?

Anne Yüksel Güran: Hayır değildim, Salim', dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde gördük bir araya gelmedik.

Savcı: Narin amcayla olan bir durumunuzu mu gördü?

Anne Yüksel Güran: Ben kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla herhangi bir ilişkim olamaz.

Savcı: Narin'i seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?

Anne Yüksel Güran: Hayır böyle bir şey kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Salim Güran​ ve Nevzat‘ın arası da çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Narin’i kimin kaçırdığını ve kimin öldürdüğünü bilmiyorum.

TUTUKLANMASI TALEBİYLE SEVK EDİLDİ!

Narin Güran​ cinayeti soruşturmasında 3'ü adli kontrolle 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Narin'in babası Arif Güran da yer alırken anne Yüksel Güran ve ağabey dahil 9 kişi için tutuklama talep edildi.