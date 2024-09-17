Narin Güran cinayetinde 'boğuşma' detayı! Yenge Hediye Güran ifadesinde ağzından kaçırdı

17 Eylül 2024 11:04 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:40

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaların ardından gözaltına alınan daha sonrasında da adliyeye sevk edilen Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesinde 'boğuşma' detayı oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayete kurban gitti. Türkiye'nin yüreğini yakan bu acıda soruşturma süreci ise tüm titizliğiyle sürüyor. Yenge Hediye Güran’ın ifadeleri ile 2 kişi daha gözaltına alınırken soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Narin'in annesi Yüksel Güran ve yenge Hediye Güran'ın ifadesinde anlattıkları soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yenge ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK DETAYLAR

Narin'in cinayetten bir gün önce 'toplumun kaldıramayacağı bir şeye' tanıklık ettiği ve bunun için katledildiği iddia edilmişti. Narin'in tanık olduğu olayda ise ana unsurların muhtar amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, diğer amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran olduğu öne sürülmüştü.

"NARİN'İN ABİSİ VE ANNESİ ARASINDA BOĞUŞMA YAŞANDI"

Narin'in yengesi olan Hediye Güran'ın ilk ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Hediye Güran ifadesinde 'Enes ile anne Yüksel Güran arasında bir arbede boğuşma yaşandı ben bunu gördüm" dediği öğrenildi.

"EN GÜÇLÜ SENARYO KATİLİN ABİ ENES GÜRAN OLDUĞU"

Öte yandan Sözcü TV'de cinayete ilişkin açıklamalarda bulunan emekli polis İsa Altun, Hediye Güran'ın bu ifadesinin ardından en güçlü senaryonun Narin'i ağabey Enes'in öldürmesi olduğunu aktardı. Altun, Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin de anne Yüksel Güran'a ait olacağı belirtti.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANANLARIN LİSTESİ

Salim Güran (Amca): Kasten öldürmek

Yüksel Güran (Anne): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Enes Güran (Ağabey): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Nevzat Bahtiyar (Komşu- sıva ustası): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Ramazan A. (Salim’in işçisi): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Muhammet Kaya (Kuzen): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Birsen Güran (Kuzen): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Maşallah Güran (Yenge): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Mehmet Selim Atasoy (Salim’in işçisi): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Mehmet Şevket Kaya (Halasının eşi): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Fuat Güran (Amca): Suç delillerini yok etmek

SORUŞTURMADA SONRADAN GÖZALTINA ALINANLAR