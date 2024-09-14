Narin Güran cinayetinde 'diş' takibi! Anne Yüksel Güran hastaneye götürüldü 

14 Eylül 2024 18:22 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:29

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Küçük Narin'in abisinin kolunda çıkan diş izleri için anne Yüksel Güran'a da başvuruldu. Tutuklu bulunan anne Güran hastaneye götürülerek diş modeli alındı.

Narin Güran cinayetinde şüpheler iyice arttı! Kaybolduğu gün yapılan paylaşım dikkat çekti: Aileden kimse cevap veremedi

Narin Güran cinayetinde şüpheler iyice arttı! Kaybolduğu gün yapılan paylaşım dikkat çekti: Aileden kimse cevap veremedi

Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran her şeyi anlattı! "Eşimden şüpheleniyorum"

Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran her şeyi anlattı! "Eşimden şüpheleniyorum"

Diyarbakır​'da 21 Ağustos günü kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran​'ın ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık ifadeleri medyada geniş yankı bulurken "Kasten öldürme ve iştirakten" cezaevinde bulunan Narin Güran’ın annesi diş izleri alınmak üzere hastaneye çağrıldı.

“Kasten öldürme ve iştirakten” cezaevinde bulunan Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran öğle saatlerinde Diyarbakır​ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine götürüldü. Anne Güran'ın burada diş modeli alındı.

DOKTORLAR CİNAYETİN AYDINLAMASI İÇİN MESAİ YAPTI!

Diyarbakır​ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine getirildi. Hafta sonu olmasına rağmen hastane açıldı, uzmanlar çağrıldı.

ABİ GÜRAN'IN İNCELEMESİNDEN TESİT ÇIKMAMIŞTI

Narin Güran​'ın cinayetiyle bağlantılı olarak ağabeyi Enes Güran, kolundaki diş izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Enes Güran’ın kolundaki izlerin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilememiş ve bu sebeple Enes Güran serbest bırakılmıştı. Ancak Narin’in cansız bedeni bulunduktan sonra, Enes Güran ve annesi Yüksel Güran tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

NARİN GÜRAN​ CİNAYETİ SORUŞTURMASI...

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, muhtar olan ve aynı zamanda Narin Güran​'ın amcası Salim Güran​, 2 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Diyarbakır​ Valisi Murat Zorluoğlu, 8 Eylül sabahı saat 08.45 civarında Narin Güran​'ın Eğertutmaz Deresi kıyısında, çuval içinde, üzeri taşlarla örtülmüş halde ölü bulunduğunu açıklamıştı. İlk incelemelere göre, küçük kızın öldürüldükten sonra bir çuvala yerleştirilip dere kenarına bırakıldığı ve üzerinin doğal bir görüntü oluşturacak şekilde dallar ve taşlarla kapatıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar (48), jandarmada verdiği ifadesinde, amca Salim Güran​'ın kendisine 200 bin lira karşılığında küçük kızın cansız bedenini dereye bırakmasını teklif ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadesinde ise, amca Güran'ın kendisine, "Arif'in kızını öldürdüm, cesedi ortadan kaldırmazsan seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.