Narin Güran cinayetinde şüpheler iyice arttı! Kaybolduğu gün yapılan paylaşım dikkat çekti: Aileden kimse cevap veremedi

14 Eylül 2024 17:08 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 17:35

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma tüm titizliğiyle sürüyor. Cinayete ilişkin tutuklu sayısı 11'e yükselirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'in kaybolduğu gün yapılan bir paylaşım akıllardaki şüpheleri iyice artırdı. İşte detaylar...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedenin bulunduğu haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada amca, anne ve abinin de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Narin Güran cinayetinin baş şüphelisi olan amca Salim Güran'ın ifadesinde cinayeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın söylediklerini yalanlamış telefonundan sildiği delillerin ortaya çıkarılmasının ardından tekrar sorguya alınmıştı. Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte Narin Güran cinayetine ilişkin şüpheleri iyice artıran o gelişme...

ŞÜPHELER İYİCİ ARTTI

Narin'in katili henüz tespit edilememişken soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Şu ana kadar tutuklanan 11 kişinin ifadesinde pek çok çelişki bulunuyor. Narin'in kaybolduğu gün atılan bir mesaj ise şüpheleri iyice artırdı.

"AKŞAM ÖĞRENDİM" DEDİ, PAYLAŞIM YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Son olarak Narin'in kaybolduğu günle ilgili dikkat çekici bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Narin'i öldürme suçlamasıyla tutuklanan amca Salim Güran, küçük kızın kaybolduğunu akşam saat 20.00'de öğrendiğini iddia etti. Ancak, olay günü saat 16:39'da sosyal medyada Narin'in kaybolduğuna dair bir mesajın paylaşıldığı ortaya çıktı.

"TÜM AİLE BU MESAJA AÇIKLIK GETİREMİYOR"

Konuyu gündeme taşıyan Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Daha hava bile kararmadan, başka günlerde arkadaşlarıyla oyun oynayıp akşam 8-9 gibi eve gelen Narin'in neden saat 16:39'da kaybolduğu düşünüldü? Bu paylaşımı kim yaptırdı? Daha sonra, Narin bulunmadan mesaj neden kaldırıldı? Narin Güran'ın amcası, babası, ailesi bu mesaja açıklık getiremiyor" ifadeleri kullandı.