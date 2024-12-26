Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma bugün! Zorla getirilen çocuk ve çoban ifade verecek

26 Aralık 2024 06:45 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 06:51

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili davanın ikinci duruşmasına bugün başlanıyor. Narin'in annesi, ağabeyi, amcası ile küçük kızın cansız bedenini derede saklayan Nevzat Bahtiyar, sanık sıfatıyla tekrar hakim karşısına çıkacak. Duruşmada gözler ailenin evde düzenlediği toplantıda sorular yönelttiği çoban A.A. ile önceki duruşmada tanıklık yapmak istemeyen R.A. isimli çocuk ifade verecek.

Narin cinayetinde 'ağabey' şüphesi! 'Enes ya bir erkekle görüldü ya da..."

Narin cinayetinde 'ağabey' şüphesi! 'Enes ya bir erkekle görüldü ya da..."

Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra, öldürülmüş halde dere yatağında bulunan Narin Güran'ın katil ya da katillerini bulmak için ikinci duruşma mesaisi bugün başlıyor. 12 şüphelinin bulunduğu davada şüphelilerden Narin'in annesi, ağabeyi, amcası ile küçük kızın naaşını derede saklayan Nevzat Bahtiyar, sanık sıfatıyla tekrar hakim karşısına çıkacak.

KARARIN ÇIKMASI BEKLENİYOR

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar hakkındaki kararın bugün çıkması bekleniyor.

İLK DAVA 7 KASIM'DA GÖRÜLDÜ

7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkan 4 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması 3 gün sürmüştü. Yargılama aşaması devam ederken davanın seyrine etki edecek önemli deliller de dosyaya girdi. Mahkemenin talebi üzerine Daran-2 üs bölgesine ait görüntüler Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi. Narin'in okul kamerası kadrajından çıkmasının ardından bir karartının eve giden patikada hareket ettiği belirlendi. Olay günü kırmızı ve beyaz renkte olduğu değerlendirilen iki aracın da peşi sıra hareket ettiği tespit edildi.

MERAKLA BEKLENEN İFADELER BUGÜN ALINACAK

İkinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda biri tutuklu üç kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.’nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran’ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki, suça sürüklenen çocuk R.A.’nın ise cezaevinden celbi için karar verildi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.’nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran’ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada "Tanıklık yapmak istemiyorum" deyince, salondan çıkarılmıştı.

DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI

Bir diğer önemli rapor da daraltılmış baz çalışmasıydı. 22 baz istasyonundan alınan sinyaller incelendi, kimin, hangi saat diliminde nerede olduğuna detaylıca bakıldı. İkinci duruşma öncesi Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada sanıkların iddianamedeki gibi cezalandırılmalarını talep etti. 4 sanığa 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

AİLE TOPLANTISI KAMERALARA TAKILDI

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ait görüntüler de ortaya çıktı. Uzman ekiplerce incelenen görüntüler, dava dosyasına eklendi.

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi. Ulusal Kriminal Büro tarafından görüntüler incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, 8'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NARİN CİNAYETİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Evine giderken bir anda ortadan kayboldu, ekipler, günlerce 8 yaşındaki Narin'i aradı. Ancak talihsiz Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulundu. Canice katledildiği ortaya çıktı. Narin'in ölümünden sorumlu tutulan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.