Narin Güran cinayetinin sırrı amcanın sildiği WhatsApp mesajlarında! Türkiye META'dan verileri istedi

09 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:37

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 10 saat boyunca yapılan incelemeler sonucunda çıkan ön otopsi raporu kan dondururken, cinayetin sırrını çözecek olan amcanın sildiği mesaj ve aramalar için yetkililer harekete geçti. İşte Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler...

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Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra sırra kadem basan Narin Güran'ın cansız bedeni tam 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. 3 kez arandığı tespit edilen derede Narin'in cansız bedenin bulunduğu çuvalın taş ve ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışıldığı ve cesedin taşınmış olabileceği öğrenildi.

Korkunç cinayette 24 kişi gözaltına alınırken olayın ilk anlarından itibaren tüm oklar amca Salim Güran'da çevrilmişti. Amcanın arabasında Narin'in DNA'sının bulunması ve arama-mesaj kayıtlarının silinmesini büyük şüphe uyandırmıştı. Silinen mesajlar ve DNA bulunan araçla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

META'DAN SİLİNEN VERİLER TALEP EDİLDİ

Tutukluluğu devam eden amca Salim Güran olaydan sonra tüm mesajlaşma ve arama kayıtlarının silindiği ortaya çıkmıştı. Silinen mesajlar için yetkileriler harekete geçti. Türkiye, META'dan silinen verileri talep ettiği öğrenildi.

DNA BULUNAN ARAÇ YENİDEN İNCELENİYOR

Ayrıca amcanın aracının şoför koltuğunda Narin'e ait DNA'ya rastlamış ve amca kuvvetli şüpheli bulunmuştu. İncelemelerin yapıldığı araç, cinayetin ardından yeniden incelemeye alındı.

NARİN GÜRAN'IN ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Ortaya çıkan cinayetten sonra anne, baba, kardeş ve diğer amcaların da bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Narin'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada tam 10 saat boyunca süren otopsinin ardından ön rapor çıktı.

Narin Güran'ın adli tıp ön raporuna göre; Boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu ve cesette yer değiştirme izinin yüksek olduğu tespit edildi.

"DEFORMELER OLUŞMUŞ"

Otopsi işlemlerinin sürdüğü saatlerde Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren şunları kaydetti:

"En küçük numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu yüzden ön delil toplama anlamındaki işlemler yaklaşık 3 saat sürdü.

İçeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor. Her dakikasında ben de otopsiye dahil oldum. Bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Sabah Başsavcılıktan aldığımız bilgiyle, aradan geçen 19 günden kaynaklı bedenini deforme olduğunu, ölümün sebebinin tespiti biyolojik ve patolojik araştırmaların sonuçlarına bağlı."

CENAZE BUGÜN KÖYDE TOPRAĞA VERİLECEK

Otopside alınan örneklerin bazıları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Narin'in cansız bedeni abi Baran Güran'a teslim edildi. Cenaze bugün köyde toprağa verilecek.