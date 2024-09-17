Narin Güran cinayetinde korkunç detay | Aile boyu vahşet! Cesedi bulunmasın diye her yolu denemişler!

17 Eylül 2024 13:59 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:36

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran'ın verdiği ifadeler soruşturmanın seyrini değiştirirken korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. Narin'in cesedinin bulunamaması için DSİ'de çalışan akrabalarında birisinin su akışını değiştirdiği öne sürüldü. Ayrıca Narin’in cesedinin deforme olduğu bundan kaynaklı olarak da diş örneğinin alınamadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran​, kaybolduktan 19 gün sonra cansız olarak bulunmuştu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle sürüyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek itiraf yenge Hediye Güran'dan geldi. Cinayet​ günü anne Yüksel Güran'ın oğlu Enes'i evin yakınındaki ahırda dövdüğünü söyledi. Yenge Hediye Güran'ın bu ifadesinin ardından jandarma ekiplerinin o ahırdan numune aldığı öğrenildi. Son gelen bilgilere göre; Narin'in yengesi Hediye Güran hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hediye Güran kasten öldürmeye iştirakle suçlanıyor. Öte yandan Narin Güran cinayetiyle ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

Cinayete ilişkin sır perdesi yavaş yavaş aralanırken Narin'in cansız bedeninin dere kenarında bulunmasıyla ilgili Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"SU AKIŞINI DEREYE YÖNLENDİRMİŞ"

Suyu yükselmesini ve Narin'in cesedinin bulunamaması için Devlet Su İşlerinde çalışan Kurtuluş Güran'ın devreye girdiğini öne süren Başer, "Kurtuluş Güran devreye girip, su akışını dereye yönlendirmiş'' ifadelerini kullandı.

"AİLE BOYU VAHŞET YAŞANMIŞ BU KORKUNÇ KÖYDE!"

Prof Dr. Başer paylaşımının devamında ise ''Kısacası aile boyu vahşet yaşanmış bu korkunç köyde Resmen haritadan silinecek bir şer yuvası burası" dedi.

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM..."

Öte yandan Narin Güran cinayeti soruşturmasını yakından takip eden Emrullah Erdinç, sosyal medyadan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Erdinç'in aktardığına göre Nahit Eren, "Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu" ifadelerini kullandı.