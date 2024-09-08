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Narin Güran cinayetinde korkunç detaylar: Çocuğun cesedi günlerce taşınmış

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Eylül 2024 15:27 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:57

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Türkiye'yi hüzne boğan cinayette korkunç iddialar gündeme geldi. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun yaptığı açıklamada cinayetin tek kişi tarafından işlenmediğini söyleyerek, "Bu çocuğun cansız bedeni günlerce taşınmış" dedi.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Tek bir izin bile bulunamadığı olayda tüm oklar amcayı gösterirken, sabah saatlerinde acı haber geldi. Yapılan açıklamada Narin Güran'ın cansız bedeninin dere yatağında bir çuvalın içinde bulunduğu belirtildi. 3 kez aranan derede daha önce herhangi bir iz bulunamaması dikkat çekerken, cinayetin ardından uzman isimlerden gelen açıklamalar da kan dondurdu.

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"NARİN'İN CESEDİ GÜNLERCE TAŞINMIŞ"

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun ise Narin'in cesedinin taşındığını iddia ederek, cinayetin bir kişi tarafından işlenmediğini söyledi. 

Adli Bilişim Uzmanı Altun "Cesedi taşınmış. Köylerdeki kayıp insanlarda, genellikle yakın çevredeki insanlar üzerine şüpheler yoğunlaşır. Bu çocuğun cansız bedeni günlerce taşınmış. Çünkü drone'lar, arama kurtarma köpekleri bulamamıştı. Eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Ben bilimsel veriler ışığında konuşuyorum" dedi.

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"CİNAYETİ İŞLEYEN TEK KİŞİ OLAMAZ"

Altun, cinayetin birkaç kişi tarafından işlendiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Binlerce asker ve araştırmalara rağmen 19 gün boyunca o çevrede hiçbir emarenin bulunmaması, bugün masum çocuğun cesedinin bulunması yakın bir çevreyi işaret ediyor. Orada amca yalnız değil, burada birkaç kişinin varlığından söz etmemiz, müşterek bir cinayetten söz etmemiz olası."

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"AİLE BİLİYORDU"

Show TV’de 'Vazgeçme' programında kayıp Narin olayını ele alan Didem Arslan Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Didem Arslan, Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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Ahmet 8 Eylül 2024 15:29

Bu haber gerçekten çok üzücü Allah rahmet eylesin Umarım perişan ailesine başsağlığı verilir.

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