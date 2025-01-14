Narin Güran cinayetinde kritik gelişme! Kan ve sperm aranan halıların kriminal inceleme raporu sonuçlandı

14 Ocak 2025 10:11 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:26

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar bekleniyor. 4 sanığın hapis cezasına çarptırıldığı davada Narin Güran'ın yaşadığı evdeki halılar, üzerinde kan, sperm ya da DNA izi olup olmadığının tespit edilmesi için kriminal incelemeye alınmıştı. Halılar üzerinde yapılan incelemenin raporları ortaya çıktı.

Diyarbakır​'ın Bağlar​ ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi​'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkemenin gerekçeli kararı beklenirken davanın seyrini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün haberine göre, soruşturmada çok konuşulan ve incelenmek üzere alınan evdeki halılarla ilgili kriminal inceleme tamamlandı.

HALILAR, YASTIK YÜZLERİ VE KIYAFETLER İNCELEMEYE ALINDI

Jandarma ekipleri, küçük Narin 21 Ağustos günü kaybolduktan 3 gün sonra, yani 24 Ağustos günü Arif Güran’ın evinde ilk incelemeyi yaptı. 25 Ağustos günü de devam eden incelemelerde bir adet forma, yastık kılıfları, siyah bir tişört, battaniye, mor renkli çocuk giysisi, saç tokası ve bir çift ayakkabı incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Gönderilen bu bulgular üzerinde kan tespit, sperm tespiti ve bulunabilecek bir DNA profili incelenmesi istendi.

SPERM VE KAN İZİ ARANDI

Ardından evde bu kez halılara yönelik bir inceleme yapıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evin odalarında serili bulunan ve katlanmış olarak evde yer alan tüm halı ve yollukların üzerinde sperm, kan, kıl, tüy, tükürük izi, ter izi, kusmuk izi gibi olayla bağlantılı olabilecek şüpheli bir bulguya ulaşmak için mavi ışık yani luminol çalışması yaptı. Halılar üzerinde lekeler ve muhtelif sayıda kıl bulunması üzerine halılar detaylı incelenmek üzere bu kez evden alınarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

HALILARDAN PARÇA ALIP TESLİM ETTİLER

Kriminal ekipleri, 17 Eylül günü gönderilen halılar üzerinde tespit edilen lekelerde, cinayetle bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu aramaya başladı. Laboratuvarda yapılan inceleme tamamlandı. Tamamlanan incelemenin ardından halılar Arif Güran’a teslim edildi. Teslim edilen halılarda parça olarak kesilmiş bölgeler dikkat çekti. Halılarda DNA olabilecek lekelerin bulunması üzerine o bölgelerin bu yüzden kesilerek incelemeye alındığı öğrenildi.

HALILARDA YAPILAN KRİMİNAL İNCELEME RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Eve gönderilen halıların Kriminal raporu da mahkeme dosyasında yer aldı. İncelenen halı ve yolluklar üzerinde neler bulundu? İşte o raporun ayrıntıları:

1. Desenli örtü (BN:8) üzerinden alınan 3 nolu leke numunesinde, halı parçası (BN:25) üzerinden alınan leke numunesinde, kan olmadığı tespit edilmiştir. Numuneler, başka biyolojik örnek içerebileceği değerlendirilerek çalışmalara alınmıştır.

2. Yolluk (BN:1) üzerinden alınan 1 ve 2 nolu leke numunelerinde, yolluk parçası (BN.2) üzerinden alınan leke numunesinde, halı parçası (BN:4-1) üzerinden alınan leke numunesinde, svap numunesinde (BN:15) meni bulunmadığı tespit edilmiştir. Numuneler, başka biyolojik örnek içerebileceği değerlendirilerek çalışmalara alınmıştır.

3. İki parça yolluk (BN:9) üzerinden alınan leke numunesinden, halı parçası (BN:14) üzerinden alınan leke numunesinden, erkek genotipine sahip bir bireye ait DNA profili elde edilmiştir.

4. Elde edilen DNA profili/profilleri (karışım DNA profili/profilleri hariç), JDNA Profil Verilerinde (Jandarma Kriminal Başkanlığı Ankara, İstanbul ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlükleri, Biyolojik İnceleme Laboratuvarlarınca tutulan) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Biyolojik İncelemeler Şube Müdürlüğü Laboratuvarlarında bulunan "Sahibi Tespit Edilemeyen Olay Yeri DNA Profilleri ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 80/2 noi maddesi ve Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 14/2'nci maddesi gereğince alınacak karar tarafımıza ulaştırılıncaya kadar laboratuvarımızda muhafaza altına alınan kişilere ait DNA profilleri arasında taranmış ve benzer profile rastlanmamıştır.

5. Rapor bölümünde belirtilen ve DNA profili elde edilen numune/numuneler haricinde, tarafımıza gönderilen veya laboratuvarda tespit edilen diğer numune/numuneler DNA analiz çalışmalarına cevap vermemiş olup, DNA profili elde edilememiştir.

6. Elde edilen DNA profilinin; VAN-BYL-2024-1321, VAN-BYL-2024-1338, VAN-BYL-2024-1347, VAN- BYL-2024-1348, VAN-BYL-2024-1362, VAN-BYL-2024-1363 numaralı uzmanlık raporlarında belirtilen DNA profilleri ile Narin GÜRAN​ İsimli çocuğun ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak daha önce gönderilen tüm bulgulardan elde edilen DNA profillerinin yapılan mukayesesinde;

FARKLI DNA'YA RASTLANDI

a. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığının 24 Ağustos 2024 tarihli, Sayı: E-50502561-270.03.99-31400612 sayılı yazısı ile "21.08.2024 tarihinde, Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi Tavşantepe Mahallesinde meydana gelen "Kayıp Çocuk" olayı ile ilgili olarak" gönderilen ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 26 Ağustos 2024 tarihli, Sayı: Z-18986836-530.01.05-31428823 sayılı, VAN-BYL-2024-1321 numaralı uzmanlık raporunda belirtilen "Yastık kılıfları (BN:3) üzerinden alınan 1-4 nolu leke numunelerinden" elde edilen DNA profili ile UYUMLU OLDUĞU, elde edilen diğer DNA profilinden FARKLI OLDUĞU, tespit edilmiştir.

b. VAN-BYL-2024-1338, VAN-BYL-2024-1362, VAN-BYL-2024-1363 numaralı uzmanlık raporlarında belirtilen DNA profillerinden ve Narin GÜRAN isimli çocuğun ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak daha önce gönderilen tüm bulgulardan elde edilen DNA profillerinden FARKLI OLDUĞU, karışım DNA profilleri içerisinde BULUNMADIĞI, tespit edilmiştir.

c. VAN-BYL-2024-1347, VAN-BYL-2024-1348 numaralı uzmanlık raporlarında çalışılan numuneler DNA analiz çalışmalarına cevap vermediğinden istenilen mukayese yapılamamıştır.

3 KİŞİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI

Cinayete ilişkin görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gerekçeli karar bekleniyor.