Narin Güran cinayetinde Ramazan Atasoy'un ifadesi ortaya çıktı: Dikkat çeken kurtlanma detayı

14 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:59

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayette sır perdesi yavaş yavaş aralanırken amca Salim Güran'a ‘daha ölmemiş’ mesajı atan Ramazan Atasoy'un ifadesi ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran her şeyi anlattı! "Eşimden şüpheleniyorum"

Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran her şeyi anlattı! "Eşimden şüpheleniyorum"

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan ve 85 milyonun bağrına ateş gibi düşen Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, tüm iddiaların odağındaki amca Salim Güran'ın telefondaki silinen delillerin ortaya çıkarılmasının ardından yeniden ifadesi alınmıştı. Salim Güran, cinayeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tüm söylediklerini de yalanladı. Salim Güran'a ‘daha ölmemiş’ mesajı atan Ramazan Atasoy'un da ifadesi ortaya çıktı.

'SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 8 Eylül’de gözaltına alınan Narin cinayeti şüphelilerinden, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın işçisi Ramazan Atasoy, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak, bu karara yapılan itiraz üzerine Ramazan Atasoy tekrar gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Atasoy, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde "suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme" suçlamasıyla tutuklandı.

KONUŞMALARI 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Salim Güran'a ‘daha ölmemiş’ mesajı atan Ramazan Atasoy'un da ifadesi ortaya çıktı. İşte Atasoy'un o ifadesi...

SAVCI: Salim Güran ile 21/08/2024 günü 08:33, 15:52, 18:37, 18:51, 18:52, 18:54'te yapmış olduğunuz görüşmelerin içeriğini söyleyiniz.

Ramazan Atasoy: Hiçbir konuşmayı hatırlamıyorum.

"BU ÇELİŞKİLERE DİYECEK BİR ŞEYİM YOKTUR"

SAVCI: Salim Güran'ın yanınıza 14:00-15:00 sıralarında geldiğini ve uzun süre yanınızda kaldığını, sadece üst değiştirmek için 5-10 dakikalığına ayrıldığını beyan ettiniz. Ancak eşinin alınan beyanında, 14:30'da eve geldiklerini, evde beraber yemek yediklerini, Salim'in bir süre evde dinlendiğini, bir süre sonra evden ayrıldığını beyan ettiği, ayrıca Salim'in 02/09/2024 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde, evinden çıktıktan sonra Hüseyin Güran'ın evine gittiğini, orada 5-10 dakika oturduktan sonra sondajın oradaki tarlaya gittiğini söylediği, bu hususun ifadenizdeki zamanlarla çeliştiği; çelişkiler hakkında diyecekleriniz nelerdir.

Ramazan Atasoy: Bu çelişkilere diyecek bir şeyim yoktur.

SAVCI: Salim Güran yanınızdayken eve üstünü değiştirmeye gittiğini beyan ettiniz. Ancak Salim Güran'ın, 02/09/2024 günü alınan ifadesinde, eve geldiğinde üstünü değiştirdikten sonra evden çıktığını beyan ettiği, bu hususun sizin beyanınızla çeliştiği, çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir?

Ramazan Atasoy: Salim bana böyle dedi.

"PAMUK KURTLANMASI OLAYI OLAY GÜNÜ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ"

SAVCI: Salim'in yanınızdan hiç ayrılmadığını beyan etmenize rağmen Salim'in alınan ifadesinde Mehmet Şerif Güran'ın tarlasına gittiğini ve pamuk tarlasındaki kurtlanmasına ilişkin Mehmet Şerif Güran ile görüştüğünü beyan ettiği, bu hususun beyanınızla çeliştiği, bu çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir?

Ramazan Atasoy: Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı olay günü gerçekleşmemişti.

Savcı: Salim'in telefonu saat 20:00'de çalıp Narin'in kaybolduğu haberi gelene kadar tarladan ayrılmadığınızı beyan etmenize rağmen Salim'in, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde, 'Ramazan ve iki kız kardeşi benim arabama bindiler, onları köylerine (köyleri Uzunbahçe) götürdüm" beyanı ile sizin beyanınız çelişmektedir. Çelişki hakkında ne dersiniz?

Ramazan Atasoy: 21/08/2024 tarihinden 1 veya 2 gün önce kız kardeşlerim tarlaya gelmişlerdi. Onları Salim arabası ile köye götürmüştü. Ancak olay günü kardeşlerim tarlaya gelmemiştir.

"NEVZAT BAHTİYAR'I TANIYOR MUSUN?"

Savcı, Nevzat Bahtiyar (Tutuklu itirafçı) isimli şahsı tanıyıp tanımadığı soruldu...

Ramazan Atasoy: Ben o köyde sadece muhtarı tanırım. Başka hiç kimseyi tanımam.

SAVCI: Salim Güran'ın aracının sol ön şoför koltuğunda Narin Güran'a ait DNA çıkması ile ilgili beyanı alınan Nevzat Bahtiyar'ın, Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini, kendisinin de gömdüğünü söylediği hususu hatırlatılarak bu hususta bildikleri soruldu.

Ramazan Atasoy: Bu hususta diyecek hiç bir şeyim yoktur. Konu ile ilgili bilgim yoktur.

Savcı, Nevzat Bahtiyar'ın alınan ifadesinde, 15:08'den yaklaşık 15-20 dakika sonra Salim'in kendisine Arif’in ahırının olduğu taraftaki tepe kısmından seslenerek, "Hazırlan, seninle işimiz var" dedikten kısa süre sonra yanına geldiğini ve Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini beyan ettiği, sizin yukarıda alınan beyanınızda ise Salim'in 14:00'ten itibaren 20:00'a kadar yanınızdan ayrılmadığını beyan ettiğini ve çelişkiye düştüğünüz görülmekle bu çelişki soruldu...

Ramazan Atasoy: Bu hususta diyecek bir şeyim yoktur.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcı; Tüm bu çelişkiler ışığında neden Salim Güral isimli kişiyi korumaya çalıştığı hususu soruldu...

Ramazan Atasoy: Ben Salim'i korumuyorum, Salim saat 14:00'ten sonra kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı. Beyanım bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum.