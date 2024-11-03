Narin Güran cinayetinde tüm dengeleri değiştirecek iddia! Oklar amcayı gösteriyordu ama... "Oturup plan yapıyorlar"

03 Kasım 2024 12:12 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:44

Diyarbakır'da kaybından 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı. Narin'in kaybolduğu ihbarının yapılmadan önceki süreçte aileyi dışardan yönlendiren bir 'beyin' olduğu öne sürüldü. İşte Narin cinayetinde yeni detaylar...

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bir çuvalda bulunan Narin Güran​ cinayeti soru işaretleri gizemini korurken yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Narin öldürüldükten jandarmaya haber verilene kadarki süre diliminde aileye yardım eden dışardan biri olduğu iddia edildi.

"OTURUP PLAN YAPIYORLAR"

Gazeteci Emrullah Erdinç​, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada söz konusu süre dilimini işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu zaman diliminde oturup birileriyle birlikte bir plan yapıyorlar. Bu vakit içinde, işte, 'Sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin...' Bu sadece Salim Güran'ın yapabileceği bir şey değil. Aşiretin üst yönetimi tarafından bunlar kararlaştırılmadan kendi başlarına hiçbiri adım atamaz."

"AİLENİN TEK DERDİ GÜRAN AİLESİNİ İÇERDEN ÇIKARMAK"

Ailenin duruşmaya hazırlıklı geleceği görüşünü belirten Erdinç, "Ailenin şu an tek derdi, birlik beraberlik içerisinde, 'Güran ailesinin üç ferdini cezaevinden nasıl kurtarabiliriz' derdi. Hiçbirinin amacı 'Narin'in katili ortaya çıksın, adalet yerini bulsun' değil" dedi.

"DIŞARIDA AİLEYİ BİR ARADA TUTAN BİR BEYİN VAR"

Erdinç sözlerine şöyle devam etti:

"Narin öldürüldükten sonraki 3-4 saatlik dilimde bütün planlamayı yaptılar. Ama bu planlamayı mutlaka dışarıdan alınan bir yardımla yapabilirsin. Yoksa bu kadar komplike bir şekilde bunu kurgulayamazlar, bir yerde fire vermeleri gerekirdi. Dışarıda bir beyin var, o beyin bütün aileyi bir arada tutuyor."

"SORGULANMAMIŞ İSİMLER VAR"

Gazeteci Altan Sancar da Erdinç'e katıldığını belirterek şunları ifade etti:

"Bence Salim Güran'dan daha büyük ya da daha etkili, daha güçlü bir beyin bir beyin olduğu çok açık ortada. Bence Narin Güran dosyasında hala sorgulanması gereken ama sorgulanmamış isimler var geniş aile içerisinde.

"O BEYNİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK DAHA KOLAY OLUR"

Birileri onları sorguladığında ben bu dosyada esas katilin kim olduğunu, köylülerin üzerindeki konuşmama baskısını kuranın kim olduğunu, o beynin kim olduğunu öğrenmenin daha kolay olacağını düşünüyorum."