Narin Güran cinayetinde 'üfürükçü' iddiası! Valilik açıklama yaptı

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde başlatılan soruşturma kapsamında; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, abi Enes Güran ve cesedi gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ara kararda tutukluluğuna devam kararı verilirken cinayetle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır Valiliği'nden 'Narin' olayında üfürükçülerin arandığına dair iddialarla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada, Güran ailesinin kendi inisiyatifleriyle "üfürükçü" olarak bilinen kişilerle görüştüğü, ancak jandarma personelinin bu kişilerle herhangi bir temasta bulunmadığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Narin Güran'ın kayıp olarak arandığı dönemde, çocuğun bulunabilmesi için aile bireyleri kendi inisiyatifleriyle 'üfürükçü' diye tabir edilen bazı kişilerle görüşmüş, bu kişiler köyde kısa süreli arama yapmıştır. Durumdan şüphelenen sağlık personelinin haber vermesi üzerine jandarma personeli olaya müdahil olmuştur.

Jandarmanın olaya müdahalesi bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını yapmaktan ibaret olup, jandarma personelinin bu kişilerden Narin Güran'ın bulunması için yardım talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir."