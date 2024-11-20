Narin Güran cinayetinde yeni delil ortaya çıktı! Dere kenarında ilaç bulundu! İlaç amca Salim Güran'a mı ait?

20 Kasım 2024 08:10 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 08:33

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin Güran’ın dere kenarına gömüldüğü noktada bir ilaç bulundu. İşte tüm detaylar...

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili tüm köyün ifadesi alınmış amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı.

Vahşice katledilen Narin cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin Güran’ın dere kenarına gömüldüğü noktada bir ilaç bulundu.

CİNAYETTE ÇARPICI DELİL

Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Narin Güran​ cinayetine dair verdiği bilgide Narin'in gömüldüğü noktada bir ilaç bulunduğunu söyledi.

Yapılan incelemelere göre o ilacın, erkekler için üretilmiş saç güçlendirici bir takviye olduğu ortaya çıktı. Amca Salim Güran​'ın eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında, eskiden çok fazla saçının olmadığı ve saç ektirdiği görüldü. Tüm çıkan bu deliller akıllara "Katil amca Salim Güran mı?" sorusunu getirdi.