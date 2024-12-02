Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! 6 gün sonra aile bireylerinin telefonları dinlenmiş!

02 Aralık 2024 11:12 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:19

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Narin kaybolduktan 6 gün sonra, tüm aile üyelerinin telefonlarının hakimlik kararıyla dinlenmeye başlandığı ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili tüm köyün ifadesi alınmış amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. 26 Aralık'a ertelenen Narin cinayetinde yeni bir detaya daha ulaşıldı. Narin Güran’ın kaybolmasından 6 gün sonra tüm aile bireylerinin telefonlarının Narin'in cansız bedenin bulunduğu güne kadar hakimlik kararıyla dinlemeye alındığı fakat aile bireylerinin cinayete dair tek bir ipucu verecek şekilde konuşma yapmadıkları ortaya çıktı.

6 GÜN SONRA TÜM AİLENİN TELEFONLARI DİNLENDİ

Küçük kızın kaybolmasından 6 gün sonra soruşturmayı yürüten savcılar 27 Ağustos günü nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğinden tüm aile bireyleriyle ilgili dinleme kararı verilmesi talebinde bulundu. Aynı gün talebi kabul eden hakimlik, başka türlü delil elde etme imkanı bulunmadığından dolayı CMK’nın 135/6 maddesi uyarınca talebin kabulüne karar verilmesi gerektiğin altını çizdi.

Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin arama, aranma, mesajlaşma, yer bilgisi ve konum, kimlik bilgilerinin tespit edilmesiyle ilgili kararın bu kriterlere uygun olarak verilmesi gerektiği ifade edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Hakimlik, Narin’in babası Arif, annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amca ve kuzenleri Salim, Erhan, Kurtuluş, Fuat, İbrahim Halil, Memduh, Birsen, Barış, Uğurcan, Arif, Ömer Faruk Güran, Muhammet Kaya yengesi Maşallah Güran ile köyün imamı Recep Kaya, işçiler Mehmet Selim Atasoy, Ramazan Atasoy’un telefonları dinlemeye alındı.

NARİN'İN CESEDİ BULUNDUKTAN SONRA DİNLEME SONLANDI

Cesedin 8 Eylül’de bulunması üzerine telefonları dinlenen bu kişiler aynı gün gözaltına alındı ve dinleme işlemi sonlandırıldı.

Savcılık bu kez de, 27 Ağustos-8 Eylül tarihlerini kapsayacak şekilde dinlenilmesine karar verilen bu aile bireylerinin 12 günlük birbirleriyle olan iletişimlerini içeren gelen arama, giden arama, mesaj alma, mesaj atma şeklindeki tüm görüşmelerin dökümünün gönderilmesi için Bilgi Teknolojileri Kurumu İletişim Başkanlığına yazı yazdı.

CİNAYETLE İLGİLİ TEK BİR AÇIK VERMEDİLER

BTK İletişim Başkanlığınca savcılığa gönderilen görüşme dökümlerinde ise küçük kızın öldürülmesiyle ilgili delil niteliğinde olabilecek hiçbir konuşma ve mesajlaşmanın aile bireyleri arasında geçmediği tespit edildi.

Görüşme içeriklerine bakıldığında günlük rutin hayatın olağan akışıyla uyumlu konuşmalar ve Narin’in kaybolması ve arama faaliyetleriyle ilgili konuşmalardan ibaret olduğu belirlendi.

Suç faillerinin ya da katillerin kim veya kimler olduğuna dair somut delil niteliğinde şüphe uyandırabilecek herhangi bir konuşma olmadığı görüşme içeriklerine yansıdı.