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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Ocak 2025 16:00 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:15

Diyarbakır'da Narin Güran'ın vahşice katledilmesine ilişkin görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ ilçesinde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran​ ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - 1. Resim

TALEP REDDEDİLDİ 

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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