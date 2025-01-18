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Narin Güran davasında Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 08:39 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 08:58

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının farklı cezaevlerine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran​ ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı.

Narin Güran davasında Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı - 1. Resim

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran​, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme​" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Narin Güran davasında Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı - 2. Resim

Davayla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının farklı cezaevlerine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını belirtti.

Narin Güran davasında Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı - 3. Resim

"ADALET BAKANLIĞI'NDAN TALEP ETTİK"

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Narin Davası nedeniyle halen tutuklu bulunan Yüksel Güran​, Enes Güran ve Salim Güran​'ın belirttiğimiz gerekçelerle, ivedi olarak yurdun farklı yerlerindeki başka cezaevlerine nakledilmesini Adalet Bakanlığı'ndan talep ettik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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