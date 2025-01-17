Narin Güran davasında dikkat çeken gelişme! Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

17 Ocak 2025 14:21 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:28

Tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği Narin Güran davasında suç delillerini gizlemek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna itiraz edilmişi. Nevzat Bahtiyar ile ilgili dikkat çeken bir karar geldi. İşte detaylar...

Narin Güran cinayeti davasında Yüksel Güran ile ilgili kritik gelişme! Avukatından itiraz

Narin Güran cinayeti davasında Yüksel Güran ile ilgili kritik gelişme! Avukatından itiraz

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Narin Güran cinayetinde son gelişmeler yakında takip ediliyor. Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır​ 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında; tutuklu​ sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

NEVZAT'IN AVUKATI TALİYESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Nevzat Bahtiyar ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yapmış olduğu tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.