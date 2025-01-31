Son dakika | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi

31 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:33

Son dakika haberi: Diyarbakır'da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde korkunç şekilde katledilen Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç cinayette anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BAHTİYAR İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Bahtiyar'a verilen ceza kamuoyunda az bulunurken davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

3 SANIK OLAYIN BAŞINDAN SONUNA KADAR BİRLİKTEYDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Narin Güran cinayeti davasında hazırladığı gerekçeli kararda, sanık ve tanıkların dava sürecindeki ifadeleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Mahkeme, sanıklar Enes, Salim ve Yüksel Güran’ın olay zamanında ev, ahır veya eklentilerinde bulunduğunu kesin olarak tespit etti. Bu tespit, Ulusal Kriminal raporları, daraltılmış baz verileri ve kamera kayıtlarıyla desteklendi. Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, delillerle kanıtlandı. Mahkeme, üç sanığın da Narin Güran’ı kurtarma imkanı varken bunu yapmadıklarını vurguladı. Sanıkların olayın başından sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içinde oldukları belirlendi.

"CİNAYET 3 SANIK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Kararın değerlendirme kısmında şu ifadeler yer aldı:

Yine Narin'in cansız bedeninin Nevzat'a verildiğinde ev içerisinde sadece Salim'in olması ve diğer kapıların kapalı olması karşısında evde olan Yüksel ve Enes'in bu konuda Salim ile anlaşarak kapalı kapılar arkasında bekledikleri, sanık Salim'in öldürme eyleminin asıl maksadının gizlenmesi için Nevzat'a, Yüksel ile ilişkisini gördüğü için Narin'i öldürdüğü şeklindeki söylemlerin de diğer sanıklar tarafından birlikte kararlaştırıldığı ve bu şekilde asıl maksadı gizlemeye çalıştıkları, Narin'in cansız bedeninin Nevzat tarafından alınıp olay yerinden ayrılırken Yüksel'i gördüğünü ve ağladığını belirttiği, dolayısıyla sanık Salim tarafından sanık Nevzat'a Narin'in cansız bedeni verilirken diğer sanıkların olaydan haberdar oldukları, her 3 sanığın suçun işlenmesinde üstlendikleri rol ve kendi eylemleri ile diğer sanıkların eylemlerini tamamlayarak suçun işlenmesi üzerinde diğer sanıklar ile birlikte ortak hakimiyet kurduğu, bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve iştirak halinde hareket ederek sanıklar Salim, Enes ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri mahkememizce kabul edilmiştir. Tüm bu anlatımlar karşısında Narin'in öldürülme olayının her 3 sanık tarafından birlikte gerçekleştirilerek tamamlandığı anlaşılmıştır."