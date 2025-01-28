Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin'i görebilmek için...

28 Ocak 2025 15:09 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:36

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'ın cezaevi yönetimine yaptığı başvuru dikkat çekti. Ayrıca anne Güran'ın Narin'i rüyasında görebilmek için de sık sık uyuduğu öğrenildi.