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Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin'i görebilmek için...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: SABAH
28 Ocak 2025 15:09 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:36
Yüksel Güran&#039;dan cezaevinde ilginç talep! Narin&#039;i görebilmek için...

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'ın cezaevi yönetimine yaptığı başvuru dikkat çekti. Ayrıca anne Güran'ın Narin'i rüyasında görebilmek için de sık sık uyuduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinin geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 3 sanık cezaevine gönderilirken tüm suçlamaları reddeden anne Yüksel Güran'ın talebi dikkat çekti. 

Narin Güran cinayetinin gerekçeli kararında çarpıcı 'yenge' detayı! İşte 3 sanığı müebbete götüren nedenler - 1. Resim

OKUMA-YAZMA ÖĞRENMEK İSTİYOR 

Anne Yüksel Güran'ın tutuksuz yargılanması talebine mahkeme red yanıtı verirken Güran'ın cezaevi yönetimine okuma-yazma öğrenmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan anne Güran'ın rüyasında Narin'i görebilmek için günlerini uyuyarak geçirdiği öğrenildi. 

Narin Güran cinayetinin gerekçeli kararında çarpıcı 'yenge' detayı! İşte 3 sanığı müebbete götüren nedenler - 5. Resim

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI 

Öte yandan Türkiye'nin haftalardır konuştuğu Narin Güran davasında gerekçeli karar açıklandı. 4 sanığa verilen cezaların gerekçesi ve cinayete ilişkin detaylar 950 sayfalık karar metninde yer aldı.

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Kaynak: SABAH

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