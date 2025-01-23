Narin Güran cinayetinin gerekçeli kararında çarpıcı 'yenge' detayı! İşte 3 sanığı müebbete götüren nedenler

23 Ocak 2025 16:42 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:27

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran davasında ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda yenge Hediye detayı dikkat çekerken, anne Yüksel ve amca Salim arasında yasak ilişki olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirlendi. İşte anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ı müebbet hapis cezasına götüren nedenler...

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada; anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran​ ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin neden işlendiği hala gizemini korurken 3 kişiyi müebbete götüren gerekçeli karar da açıklandı. Karardaki 'Yenge Hediye' detayı dikkat çekti.

"YENGENİN CİNAYETİ GİZLEMEK İÇİN BEYANLAR VAR"

Dava boyunca birbiriyle çelişen ifadeler verdiği tespit edilen yenge Hediye için kararda şu ifadeler yer aldı:

İş bu tanık beyanları bir bütün halinde irdelendiğinde; dosyada bulunan ve aşağıda ayrıntılarıyla anlatılacak olan diğer deliller ile uyumlu olmadığı, özellikle çocuk beyanlarının ago'da alınırken yanında olan uzman kişilerin belirttiği üzere öğretilmiş beyanlar olduğu, tanık Hediye'nin beyanlarının Narin'in öldürülme olayında yer alan gerçekleri gizlemek için oluşturulan beyanlar olduğu, özellikle tanık Hediye'nin olay günü evde olduğu şeklinde beyanlarının diğer deliller ile örtüşmediği, maktul Narin'in öldürme eyleminin aşağıda anlatılacağı üzere evde tamamlandığı ve akabinde olay sonrası yapılacaklar konusunda sanıklar tarafından fikir birlikteliğine varıldığı, bu nedenle tanık Hediye'nin olayları gizlemek için bu şekilde beyanda bulundurulduğu mahkememizce kabul edilmekle tanık Hediye ve diğer çocuk tanıkların beyanlarının dosyada bulunan deliller ile örtüşmediği için mahkememizce iş bu beyanlara itibar edilmemiştir.

"ANNE ENES'İ KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Mahkeme anne Yüksel Güran için ise şu değerlendirmede bulundu:

Yüksel açısında tutulan tutanakların tamamında ve sanık Yüksel'in soruşturma aşamasında tv kanallarına verdiği röportajlarda genellikle oğlu olan Enes'i nasıl koruyabileceği, oğluna zarar gelmemesi için neler yapabileceği şeklinde söylemlerde bulunduğu, yine dosya arasında bulunan tutanaklarda da sanığın yukarıda belirtilen şekillerde söylemlerde bulunduğunun belirtildiği görülmüştür. Yine sanık Yüksel'in henüz Maktul Narin'in cansız bedeni bulunmamışken sürekli kızının öldüğünü, en azından bir mezarının olması gerektiğini söylediği görülmüştür. Bu husus mahkememizce sanık Yüksel'e sorulduğunda kızının kaybolduğunu, telefon ile arayan kişilerin biz mafyayız oğlu olan sanık Enes'e zarar vereceğiz dedikleri için bu şekilde beyanda bulunduğunu belirttiği ancak soruşturma aşamasında kolluk tarafından neredeyse her bir olayın tutanak altına alındığı dosyada sanık Yüksel'in beyanlarını doğrular bir tutanağın olmadığı görülmüştür. Bu nedenle sanık Yüksel'in maktul Narin'in cansız bedeninin bulunmasından önce kızının öldüğünü bildiği, sürekli sanık Enes'i nasıl korurum diyerek Narin'in ölümüne ilişkin gerçekleri dile getirmediği ve saklamaya çalıştığı mahkememizce kabul edilmiştir.

CESET BULUNMADAN TOPLANTI YAPTILAR

Aile üyelerinin Narin'in cesedinin bulunmadan bir gün önce toplantı yapmaları nedeniyle cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğinin bilindiğini, ancak bunun organize bir şekilde gizlendiği de belirtildi. Mahkeme kararında, sanıklara verilen cezaların gerekçesini de ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

BAHTİYAR EVE GİTTİĞİNDE NARİN ÖLMÜŞTÜ’

Gerekçeli kararda Nevzat Bahtiyar’ın cinayete iştirak etmediği şöyle anlatıldı:

“Somut olayda sanık Nevzat'ın maktul Narin'in ölüm anında olay yerinde olmadığı ve öldürme eylemine iştirak etmediği, sanık Salim'in çağırması üzerine Arif Güran'ın evine geldiği, eve geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini gördüğü, bu saatten sonra öldürme eyleminin tamamlandığından dolayı söz konusu eyleme karşı yapılan hareketlerin iştirak olarak kabul edilemeyeceği, burada sanığın eylemlerinin başka bir suça vücut vereceği aşikardır"

ANNE VE AMCA ARASINDA İLİŞİKİ YOK

Kararda, Yüksel Güran'ın amca Salim Güran ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ise, gerçeğe aykırı olduğu ifade edildi.

ENES, YÜKSEL VE SALİM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLME EYLEMİNİN TAMAMLANMASININ BEKLENİLDİ

Kararın değerlendirme kısmında, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar Enes, Salim ve Yüksel Güran'ın Narin'in öldürüldüğü zaman diliminde ev, ahır veya eklentilerinde bulundukları, bu hususun Ulusal Kriminal, daraltılmış baz verileri, kamera kayıtları, analiz raporu ve diğer tüm deliller ile sabit olduğu, mahkememizce net olarak tespit edilemeyen sanık veya sanıklar tarafından ev, ahır veya eklentilerinde Narin'in öldürülme eylemine başlandığı, ardından Narin'in bedeninin eve taşındığı, burada sanıklar Enes, Yüksel ve Salim tarafından öldürülme eyleminin tamamlanmasının beklenildiği, her 3 sanığın da ev, ahır veya eklentilerinde yapılacak bir tıbbi müdahale ile Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken bu müdahalenin yapılmayarak Narin'in ölmesine rıza gösterdikleri kaldı ki Yüksel'in maktulün annesi, Salim'in amcası ve Enes'in de ağabeyi olduğu, sanıkların maktule gelecek saldırı, kötülük ya da başkaca olumsuz eylemleri defetme, engelleme gibi yasal görevleri varken bunları yerine getirmedikleri gibi öldürme eylemini başlatan kişiye de engel olmayarak Narin'in ölmesine iştiraken katıldıkları belirlendi."