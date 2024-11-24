Narin Güran cinayetinde yeni izler ortaya çıktı

24 Kasım 2024 03:19 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 03:23

Narin Güran cinayetinde dava başladı ancak karanlık sırlar henüz aydınlatılamadı. Küçük Narin'in canice boğularak öldürülmesi sonrası bazı izler eşyalarında bulunmuştu. Kusmuk izlerinin eşyalarına ve kıyafetine bulaştığı tespit edildi. Ayrıca yeni bulunan kıl örnekleri de soruşturmayı derinleştirdi.

Narin Güran cinayetinde şoke eden gelişme! 3 kişi daha tespit edildi: Narin katledilirken onlar...

Narin Güran cinayetinde şoke eden gelişme! 3 kişi daha tespit edildi: Narin katledilirken onlar...

Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinin Adli Tıp Raporunda yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin’in, boğulma nedeniyle kusmuk izlerine, çuvalda bulunan eşyalarına ve kıyafetine bulaşmış izlere rastlandı. Hazırlanan raporda, ayrıca Narin’in atlet ve şortunda, kök hücresi bulunmayan iki kıl örneği bulunduğu da belirtildi. Daha önce Narin’in sol avucunda bir saç teli ve kök hücresi taşıyan kıl örnekleri olduğu açıklanmıştı.

Narin Güran cinayetinin ardındaki sırlar hâlâ çözülemedi. Cinayeti kimin, nerede ve neden işlediği soruları yanıtsız kalırken, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 8 Eylül’de cansız bedeni Eğertutmaz dere yatağında bir çuval içinde bulunan Narin’le ilgili hazırlanan Adli Tıp Raporunda önemli bulgular ortaya çıktı.

KUSMUK İZLERİ BULUNDU

Habertürk'ün haberine göre Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 15 sayfalık raporda, Narin’in ölümünün, ağız ve burun kapanmasıyla boyuna bası yapılması sonucu boğularak gerçekleştiği, başka bir travmatik etkisi olmadığı ifade edildi. Boğulma sonucu meydana gelen kusmuk izleri, Narin’in çuvalında ve çeşitli yerlerde tespit edildi. Ayrıca, Salim Güran’a ait araçta Narin’in DNA izlerine rastlandı, ancak araçtaki izlerin kusmuk mu yoksa idrar izi mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

KIYAFETİNDE VE EŞYALARINDA İZLER

Adli Tıp raporunda, Narin’in çuvalındaki eşyalar tek tek incelenerek numaralandı. Eşyalar arasında, Narin’in beslenme çantasından alınan sürüntü örneğinin kusmuk izi taşıdığı, atletinin ön kısmındaki izlerin de kusmuk olduğu belirtildi. Ayrıca, çuvalda Narin’in baş sağ tarafında bulunan beslenme çantasının iplerinin düzgün kesildiği de rapora yansıdı.

KIYAFETİNDEKİ KIL ÖRNEKLERİ

Narin’in sol avucunda, kök hücresi bulunan bir kıl ve bir saç teli örneği bulunduğu daha önce açıklanmıştı. Raporda ayrıca, Narin’in atlet ve şortunda kök hücresi taşımayan iki kıl örneği daha tespit edildiği belirtildi. Bu kıl örneklerinin DNA analizinin de olumlu sonuç vermediği ifade edildi.