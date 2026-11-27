Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nin, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 'suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren yerel mahkemenin hükmünü hukuka aykırı bulmasının ardından tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Narin Güran cinayetiyle ilgili 3'ü çocuk 15 kişinin yargılandığı dava ertelendi 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında, tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi ve duruşma 29 Ocak 2027'ye ertelendi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 'suçluyu kayırma' suçundan verdiği cezaları hukuka aykırı buldu. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı duruşmaya 7 sanık ve avukatları katıldı. Savcı, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine yönelik görüş bildirdi. Sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu. Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklar anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı duruşmada, 7 sanık ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksik konuların giderilmesine yönelik görüş bildirdi.

OCAK 2027'YE ERTELENDİ

5 sanık, duruşmada savunma yaptı. Sanıklar ile adli süreçteki 3 çocuğun avukatları müvekkillerine isnat edilen suçtan beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, diğer sanıklar ve adli süreçteki çocuğun savunmasının yapılması ve eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 29 Ocak 2027'ye erteledi.

6 AYDAN 5'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 12 kişi ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs 2025'te görülen karar duruşmasında, 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl, Hediye Güran 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran 3 yıl, adli süreçteki R.A. (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K. (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında, 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğa 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren yerel mahkemenin hükmünü hukuka aykırı bulmuştu.

YARGITAY, ANNE, AĞABEY VE AMCANIN CEZASINI ONAMIŞTI

Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasına karar vermişti.

1. Ceza Dairesi'nin, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, 'nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar, 'nitelikli kasten öldürmeye yardım' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.