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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:02

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: 99 X hesabına erişim engeli getirildi

Narin Güran soruşturması kapsamında Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.

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Editor
 Murat Makas
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Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: 99 X hesabına erişim engeli getirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:02

Diyarbakır Sulh Hakimliğince, Narin Güran soruşturması kapsamında Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.

HABERİN ÖZETİ

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: 99 X hesabına erişim engeli getirildi

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır Sulh Hakimliğince, Narin Güran soruşturması kapsamında, Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.
Diyarbakır Sulh Hakimliğince karar alındı.
Narin Güran soruşturması kapsamında işlem yapıldı.
Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararı bulunuyor.
Kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapıldığı belirtildi.
99 X hesabına erişim engeli getirildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Narin cinayetine ilişkin 28 Aralık 2024'te karara bağlanan davada, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a, ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

YARGITAY CEZALARI ONAMIŞTI

Yargıtay, Güran ailesine verilen cezaları onamış, ancak sanık Bahtiyar'ın, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozmuştu. Bozma üzerine yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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