Diyarbakır Sulh Hakimliğince, Narin Güran soruşturması kapsamında Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.

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HABERİN ÖZETİ Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: 99 X hesabına erişim engeli getirildi Diyarbakır Sulh Hakimliğince, Narin Güran soruşturması kapsamında, Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi. Diyarbakır Sulh Hakimliğince karar alındı. Narin Güran soruşturması kapsamında işlem yapıldı. Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararı bulunuyor. Kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapıldığı belirtildi. 99 X hesabına erişim engeli getirildi.

Narin cinayetine ilişkin 28 Aralık 2024'te karara bağlanan davada, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a, ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

YARGITAY CEZALARI ONAMIŞTI

Yargıtay, Güran ailesine verilen cezaları onamış, ancak sanık Bahtiyar'ın, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozmuştu. Bozma üzerine yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.