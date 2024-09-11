Narin Güran cinayetiyle ilgili sözleri tepki çekmişti! AK Partili Galip Ensarioğlu istifa iddialarına cevap verdi

11 Eylül 2024 15:38 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:19

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili sözleri tartışmalara neden olan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, gelen eleştiriler sonrası yeni bir açıklama yaparak devletin bildiğinden daha fazlasını bilmediğini söyledi. Siyaseti bırakacağı konuşulan Ensarioğlu, yeni bir açıklama yaparak istifa iddialarına cevap verdi.

Türkiye'nin haftalardır konuştuğu Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Soruşturma kapsamında aile üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız" şeklindeki sözleri tartışmalara neden olan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, tepki çeken sözlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"DEVLETİN BİLDİĞİNDEN FAZLASINI BİLMİYORUM"

Sözcü TV'ye konuşan Galip Ensarioğlu, cinayeti kimin işlediğiyle ilgili tahminde bulunduğunu söyleyip, "Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"NARİN'İN DEDESİ ARKADAŞIMDI"

Narin'in yıllar önce hayatını kaybeden dedesi ile arkadaş olduğunu belirten AK Partili Ensarioğlu, "Siyasetçiyim diye yalan mı söylemem lazım? Tanıdığım bir aileyi tanımadığımı mı söyleyeyim? 'Tanımıyorum' desem yalan söylemiş olurum. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Bunun ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi" diye konuştu.

"BIRAKAYIM SİYASETİ DAHA İYİ"

Eleştiri konusu olan sözlerinin çarpıtıldığını dile getiren Galip Ensarioğlu, bunun arkasında yurt dışındaki bot hesaplar ve terör örgütü PKK mensuplarının olduğunu savundu. Yargısız infaz yapıldığını söyleyen Ensarioğlu, "Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti daha iyi. Böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı" dedi.

İSTİFA İDDİALARINA SERT TEPKİ

Ancak Galip Ensarioğlu, bu sözlerinin istifa sinyali şeklinde yorumlanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ensarioğlu, "Siyaseti bırakmak gibi bir düşüncem kesinlikle yoktur. Aksine, ülkeme ve milletime hizmet etme konusundaki kararlılığım artarak devam etmektedir. Yoluma emin adımlarla devam edeceğim ve halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için tüm enerjimi bu yolda harcayacağım" mesajını paylaştı.

"BENİ DAVAMDAN ALIKOYACAĞINI SANANLAR YANILIYOR"

Kirli oyunlar ve organize linç saldırılarıyla itibarsızlaştırma çabalarına maruz kaldığını belirten AK Partili vekil, "Yalan ve iftiralarla dolu itibarsızlaştırma çabalarınızla beni yolumdan ve davamdan alıkoyabileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ne kadar aciz olduğunuzu, bu yaşananlarla bir kez daha gösterdiniz. Beklediğim özür ve sorumluluğu almak yerine, iftiralarla ve çarpıtmalarla halkımızı yanıltmaya devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türk halkının yapılan manipülasyonun farkında olduğunu ve kendisine destek verdiğini kaydeden Ensarioğlu, "Halkımızın yanımda olduğunu görmek, mücadeleme olan inancımı daha da artırıyor. Tüm bu süreçte destek ve anlayış gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.