Narin Güran her yerde aranıyor! 8 yaşındaki kızdan 3 gündür haber yok! Kahreden terlik detayı

23 Ağustos 2024 14:57 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:59

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'dan, Kuran kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha alınamadı. Ekipler, gece gündüz demeden küçük Narin'in bulunması için çalışıyor...

SULAMA KANALI ÇEVRESİ DİDİK DİDİK ARANIYOR

Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesi, kızlarından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye ihbar üzerine jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri geldi. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve çevresi didik didik arandı. Bugün ise arama çalışmalarını yanı sıra jandarma ekipleri köye giriş ve çıkış yapan araçları arıyor.

ACILI ANNE KONUŞTU

Narin'in annesi Yüksel Güran, kızından Çarşamba gününden beri haber alamadıklarını belirterek "Evde yemek yedik. Yemekten sonra kızım saate bakıp Kur'an kursuna geç kaldığını söyledi. Saat 16.00'ya kadar kursunun devam edeceğini söyledi. Dersten sonra amcasının kızlarının yanına gideceğini söyledi." dedi.

"Kızım gitti, daha artık gelmedi" diyen Anne Güran "Kızımı görmek için tepeye çıktım Baktım ki orada çocuklar oyun oynuyordu. Ben de orada olduğunu düşünerek bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

Kızının bulunması için çağrıda bulunan Güran, "Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen kızımı bana bulun. O benim pınar çiçeğimdir. O benim kalbimdir. Daha ben ne diyeyim. Lütfen, kim almışsa kızımı versin. Sizin de bir anne ve babanız var. Kızımı bir köşeye bırakıp gönderin bana.” diye konuştu.

"SANKİ YER YARILDI İÇİNE GİRDİ"

Baba Arif Güran, kızının evden çıkıp Kur'an kursuna gittiğini sonrasında ise amcasınn kızlarıyla okulun bulunduğu yere geçip oyun oynadıklarını ifade etti.

Saat 15.20 gibi evin güzergahına çıkıldığını belirten Güran, “Diğer arkadaşları da eve gidiyor. Daha sonra kızımdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Emniyet ve jandarma ekipleri sağ olsunlar sürekli arama yapıyor. Çarşamba gününden bu yana biz uyuduk belki ekipler uyumadı. Kızım, sanki yer yarıldı içine girdi. En son görüldüğü yer okulun önüdür." ifadelerini kullandı.