Narin Güran'dan 4 gündür haber yok! 8 yaşındaki kızın son görüntüleri ortaya çıktı

24 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:23

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Giran Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha eve dönmedi. 4 gündür her yerde aranan küçük kızın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Acılı aile ondan gelecek haberi bekliyor...

NARİN GÜRAN'DAN 4 GÜNDÜR HABER YOK

Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesi, kızlarından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye ihbar üzerine jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri geldi. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve çevresi didik didik arandı. Ama herhangi bir ize rastlanılmadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmaları sürerken 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çocuklar evlerine yürürken Narin'in çocuklardan ayrılıp başka bir tarafa doğru ilerlediği görülüyor.