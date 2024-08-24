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Narin Güran'dan 4 gündür haber yok! 8 yaşındaki kızın son görüntüleri ortaya çıktı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:23

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'dan, Kuran kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha alınamadı. 4 gündür her yerde aranan küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Giran Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha eve dönmedi. 4 gündür her yerde aranan küçük kızın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Acılı aile ondan gelecek haberi bekliyor...

Narin Güran her yerde aranıyor! 8 yaşındaki kızdan 3 gündür haber yok! Kahreden terlik detayı - 1. Resim

NARİN GÜRAN'DAN 4 GÜNDÜR HABER YOK

Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesi, kızlarından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Narin Güran'dan 4 gündür haber yok! 8 yaşındaki kızın son görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim Bölgeye ihbar üzerine jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri geldi. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve çevresi didik didik arandı. Ama herhangi bir ize rastlanılmadı.

Narin Güran'dan 4 gündür haber yok! 8 yaşındaki kızın son görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmaları sürerken 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çocuklar evlerine yürürken Narin'in çocuklardan ayrılıp başka bir tarafa doğru ilerlediği görülüyor. 

Narin Güran'dan 4 gündür haber yok! 8 yaşındaki kızın son görüntüleri ortaya çıktı - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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