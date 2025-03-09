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 | Baran Aksoy

Narin Güran'ın abisinden duygusal paylaşım! "En güzel günüydü bugün"

Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi hüzne boğarken dava süreci 14 Nisan'da 12 sanık ile 3 çocuğun "suçluyu kayırma" suçundan yargılanmasıyla devam edecek. Cinayete ilişkim tüm gelişmeler yakından takip edilirken Narin Güran'ın abisi Baran Güran'dan duygusal bir paylaşım geldi.

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Narin Güran'ın abisinden duygusal paylaşım!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 21:40

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, çocuğu öldürmeye iştirak suçundan dava açıldı.

MÜHEBBET HAPİS CEZASI ALDILAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Amcasından aldığı küçük kızın cesedini 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, delilleri gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

ABİ BARAN GÜRAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Narin'in cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'mdan alarak köyde toprağa veren ağabey Baran Güran'dan duygusal bir paylaşım geldi. Baran Güran yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Normalde Narin'imin en güzel günüydü bugün. Onun doğum günüydü. Benim ona pasta hediye almam gerekirken. Sabah mezarına gidip güller dikeceğim. Anne, Enes, Narin'e çiçekli pasta al dedi. İftarımı seninle açacağım güzel bacım. Doğum günün kutlu olsun güzelim. Sen yoksun, anne yok, Enes abin yok, evin içi bomboş. Her köşede hatıraların var. Elbiselerini koklayarak nefes alıyorum. Sana oyuncak bebekte almamı istediler. Bu yük ne zaman bitecek güzel bacım"

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