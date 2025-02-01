Narin Güran'ın annesi ve abisi hakkında yeni gelişme! Avukattan dikkat çeken açıklama

01 Şubat 2025 18:05 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 18:15

Narin Güran davasıyla ilgili tutuklu bulunan anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran, Diyarbakır'daki cezaevi yerine başka bir cezaevine sevk edildi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatının konuya ilişkin yazdıkları ise dikkat çekti.

Diyarbakır'da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç cinayette anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran bulundukları Diyarbakır'daki cezaevinden başka bir cezaevine sevk edildi.

'CEHENNEMDE BULUŞURSUNUZ ARTIK'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Eryılmaz, Yüksel Güran ve Enes Güran'ın cezaevinin değiştirildiğini şu cümlelerle açıkladı:

"Varan 1 : Enes Güran, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Kapalı Cezaevinden başka bir yer cezaevine nakledildi. Devamı gelecek! Yüksel Güran, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Cezaevinden başka bir yer cezaevine nakledildi. Cehennemde buluşursunuz artık!"

NELER YAŞANMIŞTI?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, sanıklar hakkında ağır cezalar verilmişti. Mahkeme, tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ı "çocuğa karşı kasten öldürme suçuna iştirak" nedeniyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti. Bu talep gündemde tartışmalara neden olurken, davanın savcısı yeni bir hamlede bulundu. Savcı, Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının yeterli olmadığını belirterek, cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak değiştirilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.